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Мир

В популярных вейпах нашли токсичные вещества 

2 минуты чтения 18:52 | Обновлено: 19:37

Популярные одноразовые электронные сигареты могут выделять больше токсичных металлов, чем обычные сигареты и многоразовые вейпы. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Дейвисе, их исследование опубликовано в журнале ACS Central Science. 

Ученые протестировали семь устройств популярных брендов, которые в том числе продаются и в России, — ELF Bar, Flum Pebble и Esco Bar. Каждый вейп тестировали до полутора тысяч затяжек, чтобы замерить, как при этом меняется концентрация металлов с течением времени. 

Оказалось, что после затяжки одноразовыми вейпами в воздухе остаются сразу несколько вредных металлов — свинец, никель, хром и сурьма. Порой их количество в воздухе превышало норму, установленную для табачного дыма. Вдыхание этих металлов может быть связано с развитием рака, респираторных заболеваний и заболеваний нервной системы. 

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Причина кроется в деталях, из которых эти бренды делают свои устройства — они содержат сплавы на основе никеля, хрома, железа и меди. При использовании вейпа нагревательная спираль постепенно разрушается, и металлы вроде хрома и никеля попадают в жидкость и пар. Их концентрация может вырасти в тысячу раз по мере износа устройства.

Из-за этого дешевые устройства уже при первой затяжке могут выбросить в пар свинец или сурьму. Особенно высокие концентрации токсичных веществ были зафиксированы в версиях вейпов с ароматизаторами и в «прозрачных» жидкостях.

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В частности, в одноразовых моделях марки Esco Bar были зафиксированы завышенные уровни свинца, никеля, меди и цинка. Свинец выделяется из-за того, что производители применили детали из свинцовой бронзы, которую нельзя использовать при производстве. Кроме того, в образцах Flum Pebble были зафиксировано высокое содержание сурьмы. 

Многоразовые вейпы тоже выделяют в воздух вредные для человека металлы, однако их концентрация в одноразовых «электронках» намного опаснее. В целом, как пишут авторы исследования, рынок электронных сигарет развивается слишком стремительно, несмотря на то, что вейпы до сих пор очень слабо изучены. 

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