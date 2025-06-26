Учителей арестовали за публикацию фото школьниц в нижнем белье

В Японии арестовали двух учителей начальной школы, которые фотографировали школьниц в нижнем белье и выкладывали снимки в социальные сети. Некоторые фотографии были сделаны прямо в учебном заведении. Об этом сообщает NHK.

Одним из арестованных является 42-летний Морияма Юдзи из Нагоя. Вместе с ним под арест попал 37-летний Косемура Фемия из Иокогамы. Обоих обвиняют в изготовлении «вуайеристских фотографий», на которых изображены несовершеннолетние девочки. Точный возраст их жертв не уточняется.

Фотографии распространялись по разным чатам с 2024 года. Всего за это время в сеть попали около 70 непристойных изображений школьниц, среди которых были снимки из-под юбок и видео с переодеваниями. Также в сеть «слили» фотографию обнаженной школьницы, на которую наложили лицо другой девочки.

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Как утверждает полиция, часть снимков была сделана именно в стенах школы. Следствие считает, что фотографии делала целая группа из десяти учителей начальных и средних классов, среди которых были двое арестованных. Руководил процессом, по версии полиции, именно Морияма Юдзи.

По данным портала Tokyo Reporter, Косемура Фемия признал свою вину во время допроса. Он признался, что действительно фотографировал школьниц в нижнем белье и присылал эти фото в общий чат.

С 2023 года по всей Японии действует закон, запрещающий съемку изображений сексуального характера без активного согласия — в это понятия как раз входит скрытая съемка под юбками.

Ранее японская полиция арестовала четырех человек, которые с помощью искусственного интеллекта генерировали порно-изображения с несуществующими женщинами, а затем продавали эти фото за тысячи иен в интернете.