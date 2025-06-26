Трансперсону задержали за участие в «экстремистской» организации «Граждане СССР»

Курганские силовики отчитались о задержании трансперсоны, подозреваемой в участии в работе организации «Граждане СССР», которую российские власти считают экстремистской. Об этом со ссылкой на источники в неназванной силовой структуре пишет РИА «Новости».

Также источник журналистов отметил, что силовики считают трансперсону «сторонником международного общественного движения ЛГБТ». На данный момент силовики планируют выдвинуть обвинение по статье об участии в деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК).

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Силовики также рассказали РИА «Новости», что задержанная трансперсона в настоящий момент не работает. Трансгендерный переход она совершила еще в 2019 году, официально зафиксировав его в паспорте. Журналисты не приводят подробностей, на каком основании силовики считают ее «сторонницей ЛГБТ» и участником организации «Граждане СССР».

Трансгендерный переход в России запретили в июле 2023 года, гормональная терапия и хирургическое вмешательство теперь допустимы только для «лечения врожденных аномалий». Уже прошедшие переход россияне не смогут усыновлять детей и становиться их опекунами, а сам переход стал основанием для аннулирования брака.

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В 2024 году власти нескольких российских регионов начали требовать справки о «смене пола» и измененные документы у трансперсон. Силовики также задавали вопросы о том, когда и кем была выдана справка, сколько она стоила, кто посоветовал ее получить. В случае признаний справок недействительными силовики угрожали обязать пройти детранзишн, то есть обратный переход, через суд. В ноябре того же года власти запретили усыновлять детей гражданам стран, в которых разрешен трансгендерный переход.

Несуществующее «международное движение ЛГБТ» считается в России «экстремистским» с конца 2023 года. Иск с требованием присвоить этот статус в Верховный суд подал Минюст. «Граждане СССР» объявлены «экстремистской» организацией летом 2022 года.