Убийцу казнили спустя полвека ожидания в «камере смертника»

В США казнили 79-летнего ветерана Вьетнамской войны Ричарда Джордана. Он ожидал исполнения смертного приговора почти 50 лет, сообщает The Guardian.

Джордан был приговорен к казни за убийство жены банковского служащего, совершенное в 1976 году. По версии обвинения, он похитил Эдвину Мартер, отвез ее в лес и застрелил, а после этого позвонил ее мужу Чарльзу Мартеру и потребовал 25 тысяч долларов выкупа, утверждая, что женщина жива.

Черная вдова Пожилая японка трижды за семь лет выходила замуж. Ее партнеры умирали «от старости» вскоре после свадьбы. Полиция заподозрила неладное Криминал 9 минут чтения

Американца казнили в тюрьме штата Миссисипи с помощью смертельной инъекции. Во время последнего слова он попросил прощения у семьи жертвы, поблагодарил своих близких и власти за гуманное проведение процедуры.

Адвокат Джордана неоднократно указывала на то, что ее подзащитный, ветеран войны во Вьетнаме, страдал посттравматическим стрессовым расстройством, но об этом не сообщили присяжным во время судебных разбирательств. Кроме того, по словам защитника, Джордан так и не получил положенной по закону независимой психиатрической экспертизы, что могло повлиять на исход дела. Однако все апелляции были отклонены, в том числе Верховным судом США. Губернатор штата также отказал Джордану в помиловании.

По информации The Guardian, на начало 2025 года Джордан был одним из 22 человек в США, приговоренных к смертной казни еще в 1970-х годах.

Видео страшной казни стало загадкой для миллениалов Какая история скрывалась за вирусным роликом, который 15 лет назад травмировал многих Общество 11 минут чтения

В этом году в США проведено в исполнение уже 25 смертных приговоров, и еще четверо осужденных, как ожидается, будут казнены до конца года.

В 2024-ом в США впервые провели смертную казнь с помощью удушения азотом. Это произошло в Алабаме. Правозащитники и врачи осудили власти штата за применение нового способа казни, однако минувшей весной эту практику переняли власти Луизианы.