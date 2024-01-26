В США осужденного впервые казнили с помощью азота

В США приговоренного к смерти убийцу впервые казнили с помощью удушения азотом. Новый способ приведения в исполнение смертного приговора использовали власти штата Алабама, передает CNN.

Казнили новым способом Кеннета Юджина Смита, осужденного за совершение заказного убийства в 1988 году. Как уточняет телеканал, на Смита надели специальную маску, в которую 15 минут подавался азот. По свидетельству очевидцев, несколько минут Смит был в сознании. В течение двух минут он «трясся и корчился на каталке», прежде чем его дыхание замедлилось и стало совсем незаметным.

«Были некоторые непроизвольные движения и некоторое агональное дыхание, так что все это было ожидаемо и связано с побочными эффектами, которые мы наблюдали и исследовали при гипоксии азота», — сказал комиссар Департамента исправительных учреждений штата Алабама Джон Хэмм.

Казнить Смита властям удалось лишь со второй попытки. В 2022 году его смертный приговор пытались привести в исполнение с помощью смертельной инъекции, однако тюремщикам не удалось попасть иглой в вену осужденного. После этого защита Смита пыталась доказать, что повторная казнь Смита будет неоправданной жестокостью, но суд не согласился с этим.

Правозащитники и врачи ранее осудили власти Алабамы за применение нового способа казни с помощью азота. Так, Верховный комиссар ООН по правам человека заявлял, что такой способ приведение смертного приговора в исполнение может быть приравнен к пыткам и жестокому обращению в соответствии с международным правом. В свою очередь, власти Алабамы называли удушение азотом «возможно, самым гуманным способом казни, который когда-либо был изобретен».

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