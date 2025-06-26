СМИ рассказали о «картофельном рэкете» Лукашенко

Дефицит картошки, образовавшийся в Беларуси минувшей весной, напрямую связан с решениями Александра Лукашенко и его чиновников, которые ввели жесткие ценовые ограничения на этот продукт. Однако вместо признания своих ошибок власти призывают граждан доносить на продуктовые магазины, в которых картошки либо нет, либо она продается по слишком высоким ценам. Об этом сообщает Politico.

Сам Лукашенко, как отмечают журналисты, публично говорит о том, что кризис спровоцирован неназванными «определенными лицами», которые якобы и создали дефицит. Он также обвиняет в этом крупные торговые сети и «торгашей», которые «наживаются» на «бесконтрольном» повышении цен. Лукашенко заявлял, что картошка появляется на прилавках, когда к бизнесу «приходят с наручниками».

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Politico отмечает, что еще в декабре 2024 года власти Беларуси ввели запрет на экспорт картошки в Россию без лицензии. Российский рынок остается для беларусских поставщиков выгоднее внутреннего из-за отсутствия жестко контролируемых цен, в марте 2025 года картошка в России стоила в два раза дороже, чем в Беларуси. Растущие затраты фермеров на выращивание овоща и сокращение урожая в 2024 году сделали российский рынок еще привлекательнее.

Журналисты сообщают, что экспортеры обошли ограничения властей, помечая качественную картошку испорченной и отправляя ее в Россию. Из-за этого, как утверждает Politico, на прилавках магазинов Беларуси стала чаще появляться мелкая и гнилая картошка, а иногда и не появляться вообще. В продаже осталась мытая картошка, но по значительно более высоким ценам. Цены особенно выросли в марте и апреле.

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Пытаясь бороться с дефицитом, власти подняли цены в апреле, а в мае разрешили импорт из «недружественных» стран ЕС. Также Комитет государственного контроля Беларуси начал проводить проверки торговых сетей, во время которых якобы выявил, что они держат картошку на складах, но не продают населению. Лукашенко связывает это с желанием бизнеса показать, что «президент вмешался в ценообразование».

При этом дефицит картофеля наблюдается и в России. Для решения этой проблемы Владимир Путин предлагал обратиться к закупкам в Беларуси, но о существовании аналогичной сложности в соседней стране ему рассказал Лукашенко. Позже он потребовал обеспечить картофелем и Беларусь, и Россию, чтобы воспользоваться «приличными ценами» на овощ в России.