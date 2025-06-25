Россиянина обвинили в удержании в плену и изнасиловании школьниц

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего обвиняемого, который удерживал в доме школьниц, насиловал их и заставлял принимать наркотики. Теперь мужчина должен предстать перед судом, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным следствия, в 2023 году обвиняемый, находясь в городе Каменске-Шахтинском, пригласил к себе домой трех девушек, двое из которых были несовершеннолетними. Сообщается, что мужчина удерживал их там в течение нескольких дней, не давая покинуть жилье, насиловал и заставлял принимать наркотики. Кроме того, обвиняемый угрожал девушкам убийством в случае разглашения информации о произошедшем.

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Во время расследования дела, следователи обнаружили в доме мужчины наркотические вещества в крупном размере. В его мобильном телефоне также нашли «видео противоправных действий» в отношении одной из пострадавших.

Мужчину арестовали и предъявили обвинения по семи статьям, в числе которых «незаконное лишение свободы» ( п. «г, д, ж» ч. 2 ст. 127 УК), «незаконный оборот наркотических средств» (п. «в, г» ч. 4 ст. 228.1 УК), «склонение к употреблению наркотических средств» ( п. «а» ч. 3 ст. 230 УК), «изнасилование» (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК), «насильственные действия сексуального характера» (ч.1, п. «б» ч. 5 ст. 132 УК), «использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов» (ч. 1 ст. 242.2 УК) и «угроза убийством» (ч. 1 ст. 119 УК).

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Кроме того, обвиняемому было предъявлено обвинение в незаконном обороте табачной продукции с поддельными акцизными марками на сумму свыше трех миллионов рублей.

По данным Следственного комитета, расследование уголовного дела завершено. Материалы дела были направлены в суд для рассмотрения по существу.