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Общество

Россияне стали лучше относиться к США

2 минуты чтения 19:20

Большинство россиян поддерживают идею сближения с США. Согласно данным опроса провластного Фонда «Общественное мнение», 61% респондентов считают, что российское руководство должно стремиться к дружественным отношениям с Соединенными Штатами. Против этой идеи выступили 19%.

Опрос проводился среди 1500 россиян в 51 регионе и в 97 населенных пунктах с 6 по 8 июня. Согласно опросу, в настоящее время почти каждый пятый россиянин (18%) относится к США «хорошо», 40% — «безразлично», еще 31% назвали свое отношение «плохим». В 2015 году к США «хорошо» относились лишь 10% россиян, «плохо» — 38% опрошенных, а «безразлично» — 46%.

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По данным провластного фонда, 48% россиян уверены, что в будущем у России и США получится наладить дружеские отношения между собой. Для этого, по их мнению, Россия должна прекратить войну в Украине, провести мирные переговоры и достичь с руководством страны доверия и взаимопонимания.

Аналитики также спросили россиян об их отношении к американскому президенту Дональду Трампу. Так, 36% заявили, что относятся к нему «положительно», а 26% — «скорее отрицательно». Отмечается, что во время первого президентского срока Трампа в 2020 году, 26% опрошенных относились к нему «положительно», а 40% — «отрицательно».

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С возвращением Дональда Трампа в Белый дом, Вашингтон и Москва возобновили дипломатические контакты. Ранее состоялись несколько раундов переговоров в Саудовской Аравии и Турции, а также прошло несколько телефонных разговоров между Трампом и Владимиром Путиным.

Недавно Путин согласился с заявлением Трампа о том, что если бы тот занимал пост президента США в 2022 году, полномасштабной войны в Украине удалось бы избежать. Также он поддержал слова Трампа о том, что он не поехал на переговоры с Украиной в Стамбул, потому что американский президент туда тоже не отправился.

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