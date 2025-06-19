Путин согласился с Трампом по поводу начала войны в Украине

Владимир Путин согласился с утверждением действующего президента США Дональда Трампа о том, что, если бы он занимал этот пост на момент начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, то оно бы не случилось. Об этом, как передает РБК, Путин заявил на встрече с руководителями мировых информационных агентств.

«Он также говорил неоднократно, что если бы “я был президентом, то этой войны бы не было”. Я думаю, что и здесь он прав», — сказал Путин. Кроме того, он заявил, что американский президент был прав насчет того, почему сам Путин не явился на переговоры с Украиной в Стамбул, куда его приглашал президент Украины Владимир Зеленский. Тогда Трамп заявил, что Путин не прилетел в Турцию, потому что он сам туда не отправился. «И он прав. В этом смысле он абсолютно прав», — сказал по этому поводу Путин.

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Он также рассказал о содержании одного из последних своих телефонных разговоров с предшественником Трампа на посту президента США демократом Джо Байденом. По словам Путина, он сказал тогда американскому коллеге, «что не надо доводить до каких-то конфликтов, до горячих конфликтов».

«Нужно все решать мирным путем, и надо заставить нынешнее руководство Украины удовлетворить требования своих граждан, проживающих на юго-востоке, прекратить геноцид русскоговорящего населения, прекратить там нарушать права человека, о чем постоянно говорила прежняя администрация», — пересказал он свой диалог с демократом.

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Сам Трамп ранее не только утверждал, что будь он президентом США в тот момент, война России и Украины не началась бы, но и неоднократно обещал урегулировать этот конфликт в первые же сутки после своего вступления в должность. Тем не менее это обещание так и осталось невыполненным, а американский президент успел несколько раз сказать о том, что разочарован, как в России, так и в Украине и допускает, что может прекратить прикладывать усилия для заключения мира между этими двумя странами.