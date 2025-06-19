EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Путин согласился с Трампом по поводу начала войны в Украине

2 минуты чтения 09:47

Владимир Путин согласился с утверждением действующего президента США Дональда Трампа о том, что, если бы он занимал этот пост на момент начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, то оно бы не случилось. Об этом, как передает РБК, Путин заявил на встрече с руководителями мировых информационных агентств.

«Он также говорил неоднократно, что если бы “я был президентом, то этой войны бы не было”. Я думаю, что и здесь он прав», — сказал Путин. Кроме того, он заявил, что американский президент был прав насчет того, почему сам Путин не явился на переговоры с Украиной в Стамбул, куда его приглашал президент Украины Владимир Зеленский. Тогда Трамп заявил, что Путин не прилетел в Турцию, потому что он сам туда не отправился. «И он прав. В этом смысле он абсолютно прав», — сказал по этому поводу Путин.

Я живу на шотландском острове
Я живу на шотландском острове
Это край света: сюда можно добраться только на пароме. Но мне все нравится
Общество7 минут чтения

Он также рассказал о содержании одного из последних своих телефонных разговоров с предшественником Трампа на посту президента США демократом Джо Байденом. По словам Путина, он сказал тогда американскому коллеге, «что не надо доводить до каких-то конфликтов, до горячих конфликтов».

«Нужно все решать мирным путем, и надо заставить нынешнее руководство Украины удовлетворить требования своих граждан, проживающих на юго-востоке, прекратить геноцид русскоговорящего населения, прекратить там нарушать права человека, о чем постоянно говорила прежняя администрация», — пересказал он свой диалог с демократом.

Европейская деревня «скупает» новых жителей
Европейская деревня «скупает» новых жителей
Власти обещали 30 тысяч долларов тем, кто переедет в глушь у подножья Альп. Мигранты со всего мира поверили в это и остались ни с чем
Мир8 минут чтения

Сам Трамп ранее не только утверждал, что будь он президентом США в тот момент, война России и Украины не началась бы, но и неоднократно обещал урегулировать этот конфликт в первые же сутки после своего вступления в должность. Тем не менее это обещание так и осталось невыполненным, а американский президент успел несколько раз сказать о том, что разочарован, как в России, так и в Украине и допускает, что может прекратить прикладывать усилия для заключения мира между этими двумя странами.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я живу на шотландском острове
Общество
Я живу на шотландском острове
Это край света: сюда можно добраться только на пароме. Но мне все нравится
00:01
Европейская деревня «скупает» новых жителей
Мир
Европейская деревня «скупает» новых жителей
Власти обещали 30 тысяч долларов тем, кто переедет в глушь у подножья Альп. Мигранты со всего мира поверили в это и остались ни с чем
17:00 18 июня
Женщины создали подпольную «империю абортов»
Мир
Женщины создали подпольную «империю абортов»
Они научились проводить их самостоятельно и помогли тысячам пациенток, несмотря на запрет
00:01 18 июня
Почему «Титан» схлопнулся, не добравшись до «Титаника»
Мир
Почему «Титан» схлопнулся, не добравшись до «Титаника»
«Клинический психопат» у руля, увольнения несогласных и многое другое — что мы узнали о причинах трагедии спустя два года
17:00 17 июня
Я два года жила в Корее и чувствовала себя чужой
Общество
Я два года жила в Корее и чувствовала себя чужой
Вернулась в Россию, но теперь тоже не чувствую себя здесь как дома
00:01 17 июня
Моря и океаны превратились в бомбу замедленного действия
Общество
Моря и океаны превратились в бомбу замедленного действия
Океан поглотил слишком много углекислого газа и теперь убивает своих обитателей
16:42 16 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования