Чемпионка Колумбии по бодибилдингу Зунильда Ойос Мендес, также известная в сети под прозвищем «женщина Халк» была найдена мертвой в своем доме на побережье Коста-дель-Соль в Испании. Полиция заподозрила в убийстве мужа спортсменки, пишет британский таблоид Daily Mail.

По его данным, Мендес была забита до смерти молотком. В соседней от нее комнате полицейские обнаружили труп ее мужа — 46-летнего Джаррода Геллинга. Как сообщается, он скончался от ножевых ранений, нанесенных самому себе.

Не пора ли провести аудит? На фоне успехов Израиля в Иране Z-патриоты проводят неутешительные параллели Политика 6 минут чтения

Издание отмечает, что родственники погибшей описали ее мужа, как «агрессивного», и предположили, что он мог напасть на Мендес после того, как она сказала ему, что хочет прекратить их отношения.

По их словам, спортсменка планировала помочь мужу восстановиться после операции на колене, а затем вернуться в Колумбию в одиночку и подать на развод.

«Она приняла решение развестись с мужем из-за его агрессивного поведения. Они уже расставались один раз и были порознь довольно долгое время, но потом снова сошлись, чтобы попытаться уладить ситуацию, хотя жестокое обращение продолжалось», — рассказали родные Мендес.

Жители Республики Алтай бросили вызов Кремлю Они требуют уволить сына друга Путина, который лишает регион остатков независимости Политика 8 минут чтения

В испанской полиции сообщили, что не располагали информацией о случаях домашнего насилия в семье Мендес и ее мужа. Однако, как отмечает издание, если версия о фемициде подтвердится, то убийство спортсменки станет уже третим подобным преступлением в провинции Малага и пятым в регионе Андалусия на юге Испании в этом году.