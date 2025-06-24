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Криминал

Муж забил молотком чемпионку по бодибилдингу

2 минуты чтения 11:10

Чемпионка Колумбии по бодибилдингу Зунильда Ойос Мендес, также известная в сети под прозвищем «женщина Халк» была найдена мертвой в своем доме на побережье Коста-дель-Соль в Испании. Полиция заподозрила в убийстве мужа спортсменки, пишет британский таблоид Daily Mail.

По его данным, Мендес была забита до смерти молотком. В соседней от нее комнате полицейские обнаружили труп ее мужа — 46-летнего Джаррода Геллинга. Как сообщается, он скончался от ножевых ранений, нанесенных самому себе.

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Издание отмечает, что родственники погибшей описали ее мужа, как «агрессивного», и предположили, что он мог напасть на Мендес после того, как она сказала ему, что хочет прекратить их отношения.

По их словам, спортсменка планировала помочь мужу восстановиться после операции на колене, а затем вернуться в Колумбию в одиночку и подать на развод. 

«Она приняла решение развестись с мужем из-за его агрессивного поведения. Они уже расставались один раз и были порознь довольно долгое время, но потом снова сошлись, чтобы попытаться уладить ситуацию, хотя жестокое обращение продолжалось», — рассказали родные Мендес. 

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В испанской полиции сообщили, что не располагали информацией о случаях домашнего насилия в семье Мендес и ее мужа. Однако, как отмечает издание, если версия о фемициде подтвердится, то убийство спортсменки станет уже третим подобным преступлением в провинции Малага и пятым в регионе Андалусия на юге Испании в этом году.

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