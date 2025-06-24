ЛГБТ-активистка рассказала о преследовании участниками «гомофобной группировки» в Литве

ЛГБТ-активистка и писательница Саша Казанцева написала в своем телеграм-канале, что к ней домой приходили участники «гомофобной группировки» под названием «Империя Целителя». В комментариях к посту она также выложила видео, на котором видно, что на почтовом ящике написано «Привет от Целителя».

«На меня охотятся, сегодня приходили ко мне домой в Вильнюсе. Хочу придать огласке, потому что если со мной что-то случится, лучше, чтоб побольше людей знали. <…> Видимо хотели отпиздить, но меня не было дома. Просто изгадили почтовый ящик», — написала Казанцева.

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По словам активистки, нападение на нее несколько дней обсуждалось в канале «Империя Целителя». Казанцева также приложила ссылку на закрытый канал, однако на момент публикации заметки ссылка уже не работала. Тем не менее в сервисе TGStat сохранились посты канала.

«Комичная ситуация. Наша любимая Саша Казанцева настолько умная, что сама запалила свой дом, еще и с нескольких ракурсов. Ну, собственно что будет, когда мы ее найдем, уточнять не стоит. Земля ей пухом», — говорится в одном из постов. В другом посте авторы паблика также угрожают активистке. При этом в описании канала говорится, что в нем запрещено «оскорблять религию, призывать к насилию, травле».

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Казанцева сообщила, что она обратилась в полицию и добавила, что автор канала «Империя Целителя» причастен к атакам на ЛГБТ-каналы. 20 июня правозащитная группа СК SOS сообщила в своем телеграм-канале о накрутке более 45 тысяч ботов. Правозащитники пояснили, что такие атаки устраивают с целью заблокировать канал.

По данным издания «Вот так», атаку организовал автор «Империи Целителя». Он же ранее устраивал атаки на другие ЛГБТ-сообщества, в том числе на каналы «Помыли руки», «Парни+» и «Лесбийское лобби».