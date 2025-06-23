В Кремле допустили оказание военной поддержки Ирану

Москва может оказать Тегерану военную или иную помощь в зависимости от того, с каким запросом к ней обратятся иранские власти. Об этом, как пишет газета «Коммерсантъ», заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Все зависит от того, о чем будет вести речь иранская сторона и наши иранские друзья. Вот как раз сегодня состоятся контакты МИД Ирана, где по следам драматической эскалации удастся обменяться мнениями и иранская сторона сможет информировать нас о своем взгляде на эту ситуацию»,— сказал он.

При этом Песков отказался ответить на вопрос о том, готова ли Москва поставить Тегерану средства ПВО, в частности, ракетные комплексы С-300 или С-400.

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Ранее американское агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что глава иранской дипломатии Аббас Арагчи должен передать Владимиру Путину письмо от верховного лидера Али Хаменеи. Как сообщалось, послание содержит просьбу оказать поддержку Ирану, территорию которого атаковал сначала Израиль, а затем США. При этом издание не уточняет о какой именно помощи идет речь.

Встреча Путина и Арагчи прошла в Кремле днем 23 июня. В ходе встречи Путин сказал, что у Москвы и Тегерана «давние, добрые, надежные отношения», и Москва предпринимает усилия «для того, чтобы оказать содействие иранскому народу». Также он назвал удары США по ядерным объектам Ирана «неспровоцированной агрессией».

В свою очередь, Арагчи назвал действия Израиля и США «совершенно нелегитимными», а также заявил, что они «нарушают международные правила и международные нормы».

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13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, атаковав ядерные и военные объекты на территории страны. Иран ответил ударами баллистических ракет и беспилотников.

22 июня удар по ключевым объектам иранской ядерной программы нанесли ВВС США. Американский президент Дональд Трамп назвал атаку «чрезвычайно успешной» и сообщил, что все атакованные ядерные объекты полностью уничтожены.



Россия и Китай осудили действия как Израиля, так и США и призвали к деэскалации.