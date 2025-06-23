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Криминал

СМИ: отсидевшего за убийство экс-подруги россиянина оштрафовали за мерч с отсылками к его делу

2 минуты чтения 13:46

Жителя Владивостока Виктора Коэна, отсидевшего 10 лет по обвинению в убийстве бывшей девушки, оштрафовали на 60 тысяч рублей по статье «Мелкое хулиганство». Суд признал его виновным в публикации в интернете информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и демонстрирует неуважение к обществу и государству. Об этом пишет РБК.

О какой конкретно публикации идет речь — не сообщается. Однако ранее в мае Следственный комитет начал проверку в отношении Коэна из-за продажи мерча с отсылками к его уголовному делу. Силовиков заинтересовали футболки и толстовки с принтами It is all about moon и стоп-кадром с допроса свидетеля по делу Коэна, а также с надписью «Мясорубка правосудия». По некоторым данным, Коэн использовал мясорубку, чтобы избавиться от тела жертвы, однако сам он утверждает, что во время расследования от этой версии отказались и не приобщили ее к делу.

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Тогда Коэн комментировал интерес следователей так: «Я думаю, что вся вот эта история началась из-за того, что я пытаюсь доказать свою невиновность. Это, я так понимаю, очень сильное раздражение вызвало у Следственного комитета».

По данным издания «КоммерсантЪ», помимо мерча, Виктор Коэн также привлек внимание правоохранителей своими видео в соцсетях с насмешками над погибшей. По информации газеты, штраф в 60 тысяч рублей он получил именно за мерч и высказывания в интернете о собственном уголовном деле.

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Виктора Коэна задержали в 2014 году по подозрению в убийстве его бывшей девушки Галины Колядзинской, которая пропала в ноябре 2011 года. Сразу после задержания он признался в убийстве, расчленении и сожжении Колядзинской, но позже заявил, что это признание было получено под пытками. В 2016 году Коэна приговорили к девяти годам и девяти месяцам тюрьмы. Сам он отрицает все обвинения в убийстве и называет Колядзинскину пропавшей без вести. Тело девушки так и не было найдено.

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