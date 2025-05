Отсидевшему за убийство бывшей девушки может грозить срок за мерч с отсылками к его делу

Следственный комитет начал доследственную проверку в отношении жителя Владивостока Виктора Коэна, который отсидел 10-летний срок по обвинению в убийстве его бывшей девушки, из-за мерча с отсылками к его делу. Об этом сам Коэн рассказал во время прямого эфира в инстаграме.

По его словам, СК проверяет его на предмет разжигания ненависти либо вражды в отношении силовиков и потерпевших по уголовной статье 282 часть 1, по которой предусмотрено наказание в виде штрафа, принудительных работ или лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Силовики заинтересовались футболками и толстовками, который выпускает Коэн, с принтами It is all about moon и стоп-кадром с допроса свидетеля по его делу, а также с надписью «Мясорубка правосудия». Последний принт является отсылкой к тому, что, по некоторой информации, Коэн использовал мясорубку, избавляясь от тела своей жертвы. Об этом писали СМИ, а сам Коэн утверждает, что во время процесса следователи отказались от этой версии и не приобщили ее к делу.

«Я думаю, что вся вот эта история началась из-за того, что я пытаюсь доказать свою невиновность. Это, я так понимаю, очень сильное раздражение вызвало у Следственного комитета», — сказал Коэн.

По его словам, за эти же принты на него также составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. «Этот протокол должен был рассматриваться в суде 29-го [апреля], но мой адвокат пришел в суд, ему сказали, что этот материал еще 15-го числа был возвращен в полицию для устранения недостатков. У меня есть скриншоты, что назначалось судебное заседание, потом еще, может, за день, за два я смотрел, уточнял, нет ли какой информации новой, и там была вся информация по заседанию. Так вот, задним числом суд вернул этот материал в полицию, чтобы составить такой протокол в моем отношении», — пояснил он.

Коэна задержали в 2014 году по подозрению в убийстве его бывшей девушки Галины Колядзинской, которая пропала в ноябре 2011 года. Тогда Коэн, носивший на тот момент фамилию Половов, заявил силовикам, что он поссорился с Колядзинской, она собрала вещи и сказала, что он ее никогда не увидит.

Сразу после задержания Коэн признался в убийстве и сожжении Колядзинской, но затем заявил, что силовики выбили из него признания. Сотрудников полиции, которые работали над его делом, действительно неоднократно обвиняли в избиениях арестованных.

Тело Колядзинской так и не нашли. Летом 2016 года суд приговорил Коэна к девяти годам и девяти месяцам тюрьмы. Сам он отрицает все обвинения в убийстве и называет Колядзинскину пропавшей без вести.