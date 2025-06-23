СМИ: Иран угрожал Трампу пробуждением в США «террористических ячеек» 

Иран передал Дональду Трампу предупреждение о готовности активировать «спящие террористические ячейки» внутри США, если по его ядерным объектам будет нанесен удар. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники среди официальных лиц страны.

Сообщение от Ирана, как отмечается, было доставлено на прошлой неделе через посредника во время саммита G7 в Канаде. Трамп тогда досрочно уехал, чтобы обсудить возможные действия на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном.

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Министерство внутренней безопасности США выпустило предупреждение о повышенной угрозе терактов в Соединенных Штатах. В сообщении также отмечается, что на ситуацию влияет участие американских военных в конфликте на Ближнем Востоке.

«Вероятность того, что воинственные экстремисты внутри страны самостоятельно перейдут к насилию в ответ на конфликт, возрастет, если иранское руководство издаст религиозное постановление, призывающее к ответному насилию против целей на территории США», — говорится в предупреждении, которое было опубликовано 22 июня и будет действовать до 22 сентября.

Также возможны кибератаки на американскую инфраструктуру и попытки атак на действующих и бывших чиновников, которых Тегеран считает причастными к ликвидации генерала Касема Сулеймани в 2020 году.

На фоне этих угроз федеральные власти и правоохранительные органы в ключевых городах США приведены в состояние повышенной готовности, сообщает телеканал. NBC News также утверждает, что в Белом доме угроза Тегерана воспринимается всерьез, напоминая при этом, что ранее Ирану было сложно осуществлять операции на территории Соединенных Штатов.

Вице-президент США Джей Ди Ванс сказал, что администрация «внимательно следит» за ситуацией. При этом он выразил обеспокоенность отсутствием полной информации о людях, въехавших в США во время президентства Джо Байдена, в том числе тех, кто, как утверждается, находился в списках террористической угрозы.

В свою очередь, европейский дипломат, работающий по иранскому направлению, чье имя не называется, рассказал телеканалу, что у Ирана есть ресурсы для организации атак не только на территории США, но и за их пределами — против американцев и их союзников.

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В ночь на 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам Ирана — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Трамп в обращении к нации назвал их ключевыми объектами по обогащению урана и заявил об их уничтожении. Позже в принадлежащей ему соцсети Through Social Трамп написал, что уничтожение объектов подтверждают спутниковые снимки. Россия и Китай осудили атаку Вашингтона.

Израиль наносит удары по ядерным и военным объектам Ирана с 13 июня. До этого момента прошли пять раундов переговоров Ирана и США о новой ядерной сделке, но после атаки Израиля иранские власти вышли из переговорного процесса.