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Общество

Рабочий день россиян сократился

2 минуты чтения 16:00

Средняя продолжительность рабочего дня в России за первый квартал 2025 года составила 7 часов 32 минуты. Впервые за три года она сократилась — на 0,1%, или на четыре минуты, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

В материале издания отмечается, что сокращение на 0,1% является переломом важного тренда, поскольку в предыдущие годы рабочие часы лишь увеличивались. Речь идет о нагрузке на каждого сотрудника, которая росла на фоне дефицита кадров.

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Незначительному сокращению длительности рабочего дня сопутствуют несколько причин. Так, по словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, на рынке труда появляется баланс, чему способствуют гибкий график и дистанционная или проектная работа.

В Росстате в свою очередь, отмечают, что на рынке продолжает расти количество сотрудников с частичной занятостью. В 2025 году 3,5% работников организаций (кроме малого бизнеса) трудились неполный день, что немного выше показателя 2024 года — 3,2%. 

В целом условия труда на рынке становятся более гибкими. По данным hh.ru, в 2025 году 9% всех вакансий предлагали удаленную работу (по сравнению с 7,5% в 2024 году), а 7% — гибкий график (по сравнению с 5% в прошлом году). Тренд гибкости особенно заметен в таких сферах, как продажи, логистика и гостинично-ресторанный бизнес, о чем также сообщают в «Авито Работе».

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Согласно исследованию «Яндекс Go для бизнеса», 70% владельцев малого и среднего бизнеса в России работают в среднем более 60 часов в неделю, и почти треть из них вынуждена тратить часть выходных на решение рабочих вопросов. 28% опрошенных респондентов заявили, что из-за постоянного недостатка сна, нестабильного графика и большого объема рутинных задач они начинают испытывать выгорание уже ко второй половине недели. Более половины респондентов признались, что спят не более шести часов в день. Почти треть владельцев бизнеса отметили, что у них нет возможности отдыхать в течение дня.

По данным Росстата, в 2023 году россияне в среднем работали 38 часов 12 минут в неделю, что является максимальным показателем с 2014 года. Если предположить, что рабочая неделя состоит из 5 рабочих дней, то ежедневно россияне работали по 7 часов и 38 минут.

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