Рабочий день россиян сократился

Средняя продолжительность рабочего дня в России за первый квартал 2025 года составила 7 часов 32 минуты. Впервые за три года она сократилась — на 0,1%, или на четыре минуты, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
В материале издания отмечается, что сокращение на 0,1% является переломом важного тренда, поскольку в предыдущие годы рабочие часы лишь увеличивались. Речь идет о нагрузке на каждого сотрудника, которая росла на фоне дефицита кадров.
Незначительному сокращению длительности рабочего дня сопутствуют несколько причин. Так, по словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, на рынке труда появляется баланс, чему способствуют гибкий график и дистанционная или проектная работа.
В Росстате в свою очередь, отмечают, что на рынке продолжает расти количество сотрудников с частичной занятостью. В 2025 году 3,5% работников организаций (кроме малого бизнеса) трудились неполный день, что немного выше показателя 2024 года — 3,2%.
В целом условия труда на рынке становятся более гибкими. По данным hh.ru, в 2025 году 9% всех вакансий предлагали удаленную работу (по сравнению с 7,5% в 2024 году), а 7% — гибкий график (по сравнению с 5% в прошлом году). Тренд гибкости особенно заметен в таких сферах, как продажи, логистика и гостинично-ресторанный бизнес, о чем также сообщают в «Авито Работе».
Согласно исследованию «Яндекс Go для бизнеса», 70% владельцев малого и среднего бизнеса в России работают в среднем более 60 часов в неделю, и почти треть из них вынуждена тратить часть выходных на решение рабочих вопросов. 28% опрошенных респондентов заявили, что из-за постоянного недостатка сна, нестабильного графика и большого объема рутинных задач они начинают испытывать выгорание уже ко второй половине недели. Более половины респондентов признались, что спят не более шести часов в день. Почти треть владельцев бизнеса отметили, что у них нет возможности отдыхать в течение дня.
По данным Росстата, в 2023 году россияне в среднем работали 38 часов 12 минут в неделю, что является максимальным показателем с 2014 года. Если предположить, что рабочая неделя состоит из 5 рабочих дней, то ежедневно россияне работали по 7 часов и 38 минут.