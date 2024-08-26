Длина рабочего дня россиян достигла максимума за 11 лет

В прошлом году россияне в среднем работали 38 часов 12 минут в неделю. Это максимальный показатель с 2014 года, сообщают «Ведомости», ссылаясь на данные Росстата.

Так, женщины впервые за 11 лет стали работать больше 37 часов в неделю. При этом мужчины тратят на работу по 39 часов 12 минут в неделю. Ежедневно россияне работают по 7 часов и 38 минут, отмечает издание.

По итогам первого квартала 2024 года граждане России в среднем трудились по 38 часов 28 минут в неделю. В то же время, как пишут «Ведомости», снижается доля тех, кто перерабатывает. В прошлом году таких было 4,5%, а сейчас — 4,15%.

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Больше остальных работают сотрудники сфер «транспортировки и хранения» — 39 часов 18 минут в неделю или 7 часов 51 минуту в день, следом по продолжительности рабочего дня идут продавцы, механики и работники обрабатывающих отраслей промышленности, они работают по 39 часов 6 минут в неделю.

Одновременно с ростом продолжительности рабочего времени растут и доходы россиян, свидетельствуют данные Росстата. Так, во втором квартале 2024 года доходы жителей России в среднем на душу населения составили 58 191 рублей., что на 16,8% больше, чем за аналогичный период 2023-го. В свою очередь, реальные располагаемые доходы россиян (за вычетом инфляции и обязательных платежей) выросли на рекордные 9,6%.

В июле издание Financial Times писало, что начало полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года и последовавшие за ним западные санкции привели к неожиданному взрывному росту зарплат и буму потребления в России.

По данным FT, рост зарплат в оборонном секторе, на поддержку и развитие которого российские власти направили значительную часть бюджета страны, привел увеличению оплаты труда во всех сферах бизнеса. Предприниматели вынуждены повышать зарплаты, чтобы привлечь сотрудников в условиях дефицита рабочей силы в стране.

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