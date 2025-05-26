Российские бизнесмены рассказали о своих переработках

70% владельцев малого и среднего бизнеса в России работают в среднем более 60 часов в неделю, почти треть из них тратит часть выходных дней на решение рабочих вопросов. Об этом со ссылкой на данные исследования сервиса «Яндекс Go для бизнеса» пишет Forbes.

28% опрошенных рассказали, что из-за постоянного недостатка сна, нестабильного графика и большого объема рутинных задач выгорают уже ко второй половине недели. Более половины респондентов отметили, что спят не более шести часов в день. Почти треть владельцев бизнеса не имеет возможности отдыхать в течение дня.

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В опросе приняли участие 1200 владельцев малых и средних бизнесов из городов с населением более одного миллиона человек. 27% прошедших опрос рассказали, что не могут позволить себе даже небольшой перерыв, поскольку их рабочее расписание слишком насыщено встречами и консультациями. 26% не могут найти времени на хобби, 24% могут заняться ими лишь раз в месяц.

Большинство респонденты отметили, что тратят более четырех часов в день на управление оперативными и административными процессами. Однако больше всего времени предприниматели тратят на общение с клиентами и решение юридических вопросов.

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Почти четверть опрошенных хотели бы делегировать от 50% до 75% своей нагрузки, еще 30% желают освободиться от четверти рабочих обязанностей. 77% бизнесменов рассказали, что систематически продолжают работать по ночам — основная причина такого решения в том, что они не успевают заполнять отчеты и документацию.

Ранее стало известно о том, что 10% россиян думают об увольнении каждый день, раз в неделю это желание посещает 14%, раз в месяц — 19%. При этом зарабатывающие больше 100 тысяч рублей желают покинуть свое место работы чаще, чем те, кто получают меньше этой суммы.