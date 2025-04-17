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Общество

Медведь залез в дом к россиянину и опустошил холодильник

2 минуты чтения 17:54 | Обновлено: 17:55

В Сахалинской области жители села Стародубское заметили медвежьи следы рядом со своими участками, а один из них рассказал, что хищник забрался в его дом и опустошил холодильник. Об этом сообщают местный телеграм-канал «Сахалин — Точка отсчета» и издание Vostok.Today.

Медведь прошелся по двум улицам — Рыбной и Лесной, а затем забрался в дом к местному жителю. Там он открыл холодильник и съел рыбные молоки, которые предназначались для собак. При этом, как отмечает Vostok.Today, хищник проигнорировал лежащую там же колбасу. Издание подчеркивает, что медведи практически без труда открывают двери, которые распахиваются наружу, поддевая их когтями. 

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Также издание пишет, что в агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области сообщили, что знают о ситуации, а также заявили, что хищник попал в программу регуляции численности этих животных. 

В свою очередь, телеграм-канал «Сахалин — Точка отсчета» со ссылкой на местных жителей пишет, что охотоведы действительно приезжали в село, но «постреляли «пугалками» и уехали». 

Местные жители полагают, что этих мер недостаточно, отмечает телеграм-канал, добавляя, что люди напуганы и считают, что зверь «может вернуться в любой момент и внезапно напасть на людей или животных». 

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Ранее телеграм-канал также писал, что в другом селе под названием Соловьевка медведь разрыл несколько могил на кладбище, предположительно, он был голоден и искал пищу. 

«Начал раскапывать возле креста. Разбросал венки. Много топтался. Дальше перелез через оградку. Челноком ходил по кладбищу», — рассказал местный житель. Мужчина предостерег односельчан от прогулок в одиночестве особенно в темное время суток. 

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