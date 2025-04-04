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Общество

Медведь едва не загрыз мужчину в подмосковном лесу

2 минуты чтения 12:41 | Обновлено: 12:52

В лесу на границе Московской и Смоленской областей медведь напал на мужчину и едва не загрыз его. В настоящее время пострадавший находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации, рассказал заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Максим Забелин.

«Сегодня в г.о. Шаховская на мужчину напал медведь, <…> удалось найти мужчину и вертолетом санитарной авиации центра медицины катастроф эвакуировать в больницу», — написал Забелин в своем телеграм-канале.

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По его словам, пострадавшего доставили в больницу в Красногорске и положили в отделение реанимации. Медики оценили состояние мужчины как тяжелое.

«Московский комсомолец» пишет, что инцидент произошел в четверг около четырех часов вечера. Сообщается, что местный житель отправился в лес на поиски сброшенных лосиных и оленьих рогов, когда на него набросился медведь. В какой-то момент хищник отпустил жертву и ушел, тогда мужчина смог достать свой телефон и позвонить родным.

По данным телеграм-канала «112», пострадавшего зовут Сергей Щукин, ему 29 лет. Отмечается, что нападение медведя произошло в нескольких километрах от деревни Соколово в Шаховском городском округе, медведь нанес мужчине рваные раны головы, груди и сломал плечо.

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В декабре 2024 года министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов Приморского края сообщило, что в Кировском районе медведь напал на охотника и задрал его. Сообщалось, что хищник выскочил из своей берлоги после того, как охотник сделал выстрел. Ружье мужчины заклинило и он не смог выстрелить еще раз. Медведь растерзал охотника и он умер.

По данным ведомства, это был крупный самец бурого медведя. После случившегося инспекторы и охотники с собаками начали выслеживать хищника и предупредили, что могут его застрелить, если тот направился в населенный пункт или вышел на дорогу.

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