Полицейские избили и задержали десятки велосипедистов в Петербурге

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге в ночь на 22 июня полицейские задержали 219 велосипедистов, которые останутся в отделах полиции до понедельника, сообщила «Ротонде» адвокат одного из задержанных Татьяна Виноградова. В МВД рассказали «Фонтанке», что местные жители после полуночи пожаловались на велосипедистов, которые «дебоширили, кричали, ходили по газонам и вели себя безобразно».

«Холод» обнаружил, что вечером 21 июня в Санкт-Петербурге были запланированы два мероприятия для велосипедистов. Одно из них — BMX-ночь NIGHTRIDE AWRORA_CO 2025. Организаторы предлагали участникам собраться в 22:00 в сквере Володина, проехать по Васильевскому острову и завершить мероприятие около Театра юного зрителя в Адмиралтейском районе. Сейчас в комментариях под публикациями о заезде пользователи обсуждают поиск велосипедов, которые остались на улице во время задержаний.

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В 23:00 должен был начаться велопробег «Белые ночи», который, по данным «КП Афиша», проходит каждый год уже около 60 лет. Издание сообщает, что с 2016 года участникам «не дают» проехать по городу, поэтому они проводят велоэкскурсии небольшими группами из разных точек. В 2016 году «Фонтанка» писала, что власти города запретили и разогнали «Белые ночи» из-за Петербургского международного экономического форума.

По данным «Ротонды», в мероприятии, на которое пришли силовики, участвовали около 400 велосипедистов, которые сначала проехали круг по Западному скоростному диаметру, а потом остановились на Васильевском острове в районе сквера Володина и начали выполнять трюки под окнами жилых домов.

Виноградова сообщила, что кто-то из велосипедистов кинул в приехавших сотрудников полиции бутылку, после чего началась потасовка. Силовики перекрыли несколько улиц на острове и начали массово задерживать участников мероприятия — в том числе тех, кто не был причастен к драке — рассказала адвокат. По ее словам, на задержанных составили протоколы по статье об участии в несогласованной акции (20.2 КоАП), а местный телеграм-канал «Дорожный инспектор» сообщил о протоколах за «мелкое хулиганство» (20.1 КоАП) и неповиновение полиции (19.3 КоАП).

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По данным «Фонтанки», полиция задержала на Васильевском острове 109 человек, включая 16-летних подростков. Силовики сообщили изданию, что составили на задержанных административные протоколы по статье «мелкое хулиганство».

«Ротонда» обратила внимание на видео в соцсетях одного из участников заездов в Петербурге, который рассказал, что полицейские и раньше приезжали на такие мероприятия, но обычно многие из них «с удовольствием смотрели» на трюки.