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Криминал

СМИ рассказали о распространении напечатанного на 3D-принтере оружия

2 минуты чтения 00:44

Журналисты Би-би-си изучили глобальное распространение огнестрельного оружия, напечатанного на 3D-принтере, которое продают через соцсети, в том числе через Telegram, Facebook и Instagram, а также на веб-сайтах, предлагающих инструкции по его использованию.

Отмечается, что такое оружие называют «призрачным», поскольку его не отслеживают. Напечатанное оружие уже фигурировало в нескольких уголовных делах, а эксперты считают, что его станут чаще выбирать преступники по всему миру.

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В материале Би-би-си сказано, что для печати оружия на 3D-принтере достаточно чертежей и основных материалов. Эта технология, разработанная для обхода законов о контроле оружия, развивалась в последнее десятилетие, и новейшие модели могут совершать несколько выстрелов без поломки пластиковых компонентов оружия.

«Материалы стали лучше, стоимость снизилась, а доступ к этим чертежам стал намного проще», — заявил Ник Суплина из Everytown, американской организации по контролю за оружием. 

Журналисты Би-би-си начали расследование после того, как некоммерческая организация Tech Transparency Project обнаружила сотни рекламных объявлений о продаже в том числе напечатанного оружия на платформах компании Meta. Такие анонсы нарушают политику платформы, отмечает издание.

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Многие объявления направляли пользователей в чаты в Telegram или WhatsApp. Журналисты связались с одним из пользователей Telegram под ником Jessy, который предложил им провезти контрабандой в Великобританию напечатанный на 3D-принтере пистолет и детали к нему. За это Jessy потребовал 160 фунтов (почти 17 тысяч рублей) в биткоинах. Журналисты отметили, что он мог быть мошенником, однако его способность размещать рекламу указала на лазейки, которыми могут воспользоваться реальные торговцы оружием.

Кроме того, Би-би-си отмечает, что беспокойство вызывает и тот факт, что людям не обязательно покупать готовое оружие — они могут самостоятельно его напечатать, используя бесплатные пошаговые руководства из интернета. Одно из них написал американский адвокат по правам на оружие Мэтью Ларосьер.

«Это просто информация. Это единицы и нули. Тот факт, что у информации есть вариант использования, который заставляет вас чувствовать себя некомфортно, я понимаю и сочувствую вам, но это не делает правильным утверждение, что это нечто большее, чем информация», — заявил Ларосьер.

Адвокат также отметил, что напечатанное оружие использовалось в Мьянме во время военного конфликта. Там бойцы сопротивления применяли полуавтоматический пистолет-пулемет FGC-9 против хунты. При этом после напечатанное оружие в стране использовать перестали.

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