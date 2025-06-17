Московский адвокат убил и сжег своего клиента

В Москве силовики арестовали адвоката Сергея Зуева и других «участников преступной группы» по подозрению в убийстве мужчины в 2024 году. Об этом сообщает столичный Следственный комитет.
По версии следствия, в конце октября прошлого года Зуев и его знакомый находились в загородном доме в Солнечногорском районе Московской области. В какой-то момент между мужчинами произошел спор, во время которого Зуев, как утверждается, нанес оппоненту «не менее трех колото-резаных ранений в область сердца». От полученных травм потерпевший скончался на месте, добавили в СК. В сообщении силовиков говорится, что причиной конфликта стала сделка по продаже имущества.
Там также рассказали, что неподалеку от места происшествия находился друг Зуева. Хотя он и не знал о случившемся, он помог Зуеву погрузить тело в автомобиль и участвовал в сокрытии следов преступления, утверждают силовики.
«Обвиняемые прибыли на ферму по разведению скота, принадлежащую Зуеву, где сожгли тело потерпевшего в кремационной печи, предназначенной для зоокремации. Затем Зуев с целью незаконного получения прибыли привлек соучастника, который по его указанию помог продать имущество потерпевшего на общую сумму свыше пяти миллионов рублей», — пояснили в СК.
Близкий к силовикам телеграм-канал Mash добавляет, что после убийства Зуев продал квартиру потерпевшего на Ленинградском проспекте, дом в Подмосковье и Jaguar S-Type.
Спустя непродолжительное время в полицию поступило сообщение об исчезновении мужчины. Следователи, как утверждается, поминутно восстановили маршрут передвижения потерпевшего в дни исчезновения и изучили камеры видеонаблюдения по местам его следования.
В итоге силовики задержали всех фигурантов этого дела, они находятся под стражей. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК), мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), а также в укрывательстве особо тяжких преступлений (ч. 2 ст. 316 УК).