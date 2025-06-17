Врач получил реальный срок за инсценировку операций

В Приморском крае врача травматолога-ортопеда Сергея Глущака приговорили к восьми годам колонии, признав виновным в 34 эпизодах мошенничества. Суд также запретил ему заниматься врачебной деятельностью в течение трех лет и оштрафовал на 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

«Работая в хирургическом отделении НУЗ “Отделенческая клиническая больница на станции Владивосток” ОАО “РЖД”, в период с марта 2015 года по май 2018 года убедил 34 пациентов в необходимости выполнения на платной основе операций на коленные, тазобедренные и голеностопные суставы при отсутствии абсолютных показаний для предложенных им хирургических вмешательств», — говорится в сообщении.

Моря и океаны превратились в бомбу замедленного действия Океан поглотил слишком много углекислого газа и теперь убивает своих обитателей Общество 7 минут чтения

В ведомстве уточнили, что часть денег за ненужные операции обманутые пациенты вносили в кассу медучреждения, а другую часть передавали лично Глущаку.

При этом, как отметили в прокуратуре, самих операций осужденный за мошенничество врач не проводил. Вместо этого он создавал видимость их проведения. Для этого он вводил пациентам наркоз и осуществлял процедуры санации.

По данным следствия, всего обманутые пациенты передали недобросовестному врачу около 5,7 миллиона рублей. При этом в прокуратуре подчеркнули, что некоторые жертвы Глущака действительно нуждались в серьезных хирургических вмешательствах.

Я два года жила в Корее и чувствовала себя чужой Вернулась в Россию, но теперь тоже не чувствую себя здесь как дома Общество 20 минут чтения

Впервые врача-мошенника осудили за эти преступления в июне прошлого года. Тогда Фрунзенский районный суд Владивостока признал Глущака виновным в мошенничестве, но не стал приговаривать его к лишению свободы, ограничившись штрафом в 1,2 миллиона рублей. Однако Дальневосточная транспортная прокуратура сочла этот приговор слишком мягким и успешно обжаловала его в вышестоящей судебной инстанции.