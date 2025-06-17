EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

В Роскачестве рассказали о закупке игрушек Labubu

2 минуты чтения 17:23

В Роскачестве начали закупать игрушки Labubu для их проверки на безопасность. Как пояснил в интервью ТАСС глава службы Максим Протасов, число запросов на исследование плюшевых монстров в последнее время сильно выросло.

«Закупки Labubu уже начались, и мы уверены, что в результате исследования из розничных сетей пропадут небезопасные товары. Такая ситуация уже была с Хагги Вагги, когда из торговли массово выводились товары с нарушением безопасности», — заявил Протасов. Он имел в виду ситуацию 2022 года, когда 89% игрушек Хагги Вагги были признаны токсичными из-за высокого содержания фенола. По оценке экспертов, это способно спровоцировать у ребенка аллергию, раздражение кожи и даже отравление.

По словам Протасова, в ходе таких проверок эксперты Роскачества тщательно изучают ткани, состав и токсичность товаров.

Монстры Labubu свели с ума весь мир
Монстры Labubu свели с ума весь мир
Россияне тратят на них миллионы рублей. Что это такое и откуда они взялись?
Интернет и мемы9 минут чтения

О том, что у российских властей есть вопросы к Labubu, стало известно в мае. Тогда один из сенаторов предложила запретить продажу игрушек в России, поскольку они могут навредить детской психике и вызвать чувства опасения и страха. «У нас совершенно точно есть много производств, которые производят добрые, хорошие игрушки, которые нужны детям и которые нужно покупать», — сказала сенатор.

В 2019-м китайским бренд игрушек Pop Mart и гонконгский художник Ка–Синг Лунг заключили контракт на выпуск игрушек в виде миниатюрных плюшевых монстров по рисунку Лунга. Продавать их начали в так называемых «слепых боксах», т.е. покупатель не знал, какой именно дизайн игрушки он получит. Благодаря этой механике к Labubu стали проявлять повышенный интерес. Но настоящий ажиотаж вокруг Labubu начался, когда игрушками увлеклись знаменитости. Так, например, своих Labubu показали в соцсетях Рианна, Дуа Липа и Дэвид Бекхэм.

Я два года жила в Корее и чувствовала себя чужой
Я два года жила в Корее и чувствовала себя чужой
Вернулась в Россию, но теперь тоже не чувствую себя здесь как дома
Общество20 минут чтения

Недавно в Пекине прошел аукцион, полностью посвященный Labubu. Самым дорогим лотом стал монстр мятного цвета размером с человека — его продали за 150 тысяч долларов. А общая сумма сделок превысила 500 тысяч долларов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Почему «Титан» схлопнулся, не добравшись до «Титаника»
Мир
Почему «Титан» схлопнулся, не добравшись до «Титаника»
«Клинический психопат» у руля, увольнения несогласных и многое другое — что мы узнали о причинах трагедии спустя два года
17:00
Я два года жила в Корее и чувствовала себя чужой
Общество
Я два года жила в Корее и чувствовала себя чужой
Вернулась в Россию, но теперь тоже не чувствую себя здесь как дома
00:01
Моря и океаны превратились в бомбу замедленного действия
Общество
Моря и океаны превратились в бомбу замедленного действия
Океан поглотил слишком много углекислого газа и теперь убивает своих обитателей
16:42 16 июня
Я переехала в Венецию и разочаровалась
Общество
Я переехала в Венецию и разочаровалась
Я мечтала жить тут, но оказалось, что здесь невозможно найти работу, а итальянцы ведут себя как дети
00:01 16 июня
Мама, все хорошо
Криминал
Мама, все хорошо
Близкие полгода получали от девушки сообщения из долгосрочного отпуска. Оказалось все это время от ее имени писал другой человек
17:00 15 июня
Рак легких может развиться не только из-за сигарет
Общество
Рак легких может развиться не только из-за сигарет
Есть еще две причины, которые не зависят от привычек человека. Особенно это опасно для женщин
00:01 15 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования