В Роскачестве рассказали о закупке игрушек Labubu

В Роскачестве начали закупать игрушки Labubu для их проверки на безопасность. Как пояснил в интервью ТАСС глава службы Максим Протасов, число запросов на исследование плюшевых монстров в последнее время сильно выросло.

«Закупки Labubu уже начались, и мы уверены, что в результате исследования из розничных сетей пропадут небезопасные товары. Такая ситуация уже была с Хагги Вагги, когда из торговли массово выводились товары с нарушением безопасности», — заявил Протасов. Он имел в виду ситуацию 2022 года, когда 89% игрушек Хагги Вагги были признаны токсичными из-за высокого содержания фенола. По оценке экспертов, это способно спровоцировать у ребенка аллергию, раздражение кожи и даже отравление.

По словам Протасова, в ходе таких проверок эксперты Роскачества тщательно изучают ткани, состав и токсичность товаров.

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О том, что у российских властей есть вопросы к Labubu, стало известно в мае. Тогда один из сенаторов предложила запретить продажу игрушек в России, поскольку они могут навредить детской психике и вызвать чувства опасения и страха. «У нас совершенно точно есть много производств, которые производят добрые, хорошие игрушки, которые нужны детям и которые нужно покупать», — сказала сенатор.

В 2019-м китайским бренд игрушек Pop Mart и гонконгский художник Ка–Синг Лунг заключили контракт на выпуск игрушек в виде миниатюрных плюшевых монстров по рисунку Лунга. Продавать их начали в так называемых «слепых боксах», т.е. покупатель не знал, какой именно дизайн игрушки он получит. Благодаря этой механике к Labubu стали проявлять повышенный интерес. Но настоящий ажиотаж вокруг Labubu начался, когда игрушками увлеклись знаменитости. Так, например, своих Labubu показали в соцсетях Рианна, Дуа Липа и Дэвид Бекхэм.

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Недавно в Пекине прошел аукцион, полностью посвященный Labubu. Самым дорогим лотом стал монстр мятного цвета размером с человека — его продали за 150 тысяч долларов. А общая сумма сделок превысила 500 тысяч долларов.