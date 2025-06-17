Мужчину обвинили в изнасиловании 58-летней давности

Суд присяжных в Бристоле на юго-западе Англии начал рассматривать дело 92-летнего Райланда Хедли, обвиняемого в убийстве, произошедшем в 1967 году, когда мужчине было 34 года, сообщает The Times. По версии следствия, Хедли ночью вскрыл дом 75-летней местной жительницы Луизы Данн, изнасиловал ее, а потом задушил, закрыв ей рот рукой.
Тело Данн обнаружили ее друзья и соседи на следующее утро после нападения. Полицейские нашли на окне дома убитой отпечаток ладони и собрали отпечатки ладоней примерно тысячи мужчин, чтобы найти подозреваемого. Представитель обвинения Анна Вигарс объяснила присяжным, что Хедли с женой жили в двух с половиной километрах от дома Данн, но их дом оказался за пределами района, в котором следствие проверяло всех мужчин.
Полицейские, которые взялись за расследование убийства 58-летней давности, обнаружили сперму на хранившейся на складе юбке убитой. Анализ ДНК показал, что с большой вероятностью эти следы принадлежат Хедли, сообщил на заседании судебно-медицинский эксперт Эндрю Пэрри. Также три дактилоскописта подтвердили, что именно Хедли оставил отпечаток ладони на окне в доме Данн.
Сторона обвинения сообщила, что Хедли ранее был осужден за два изнасилования пожилых женщин в октябре 1977 года. В обоих случаях он попадал в их дома через окно. Мужчина подтвердил это, а также взял на себя ответственность за еще десять ночных краж со взломом в 1973-1978 годах, так как в этих делах нашли его отпечатки пальцев.
При этом вину в изнасиловании и убийстве Данн Хедли отрицает. По словам Вигарс, мужчина настаивает, что не помнит, посещал ли он дом Данн и был ли у него половой контакт с ней.