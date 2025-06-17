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Криминал

Насиловавшему пациенток во время кесарева сечения врачу вынесли приговор

2 минуты чтения 13:21 | Обновлено: 18:31

В Бразилии бывший анестезиолог Джованни Квинтелла Безерра приговорен к 30 годам заключения за изнасилование беременных пациенток, которых он готовил к кесареву сечению, пишет местное издание Cofen.

В июле 2022 году в руки полиции попало видео, на котором запечатлено, как Безерра совершает сексуализированное насилие над пациенткой, которая находится под наркозом. Это видео, по данным правоохранительных органов, сняли медсестры больницы, где работал анестезиолог. По свидетельствам медперсонала, Безерра неоднократно вводил пациенткам чрезмерные дозы седативных препаратов. Когда медсестры заподозрили неладное, они тайно спрятали телефон и записали все происходящее на видео. Именно эта запись стала основанием для немедленного ареста врача и предъявления ему обвинений в изнасиловании, пишет издание.

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По данным правоохранительных органов, на видео зафиксирован только один эпизод изгнасилования, однако позже выяснилось, что в тот же день Безерра совершил сексуализированное насилие над еще одной пациенткой, которую готовил к кесареву сечению. Согласно решению суда, он должен выплатить каждой в качестве компенсации по 50 тысяч реалов (примерно 700 тысяч рублей). В деле Безерра официально фигурируют 6 пострадавших, однако о у полиции есть основания полагать, что их может быть больше.

Известно, что в момент задержания врач был очень удивлен и спросил: «Что, есть видео?». Несмотря на это, вину он так и не признал. В 2023 году Безерра также лишили медицинской лицензии бессрочно. 

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