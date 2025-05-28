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Криминал

Изнасиловавшего сотни детей хирурга приговорили к 20 годам тюрьмы во Франции

2 минуты чтения 17:57 | Обновлено: 18:26

Во Франции завершился резонансный судебный процесс по делу 74-летнего бывшего хирурга Жоэля Ле Скуарнека, который обвиняется в сексуализированном насилии в отношении нескольких сотен детей. От действий Ле Скуарнека пострадали 299 человек, большинство из них тогда были детьми. Врача приговорили к 20 годам заключения.

Ле Скуарнек насиловал детей в течение 25 лет, с 1989 по 2014 год. Средний возраст его жертв — 11 лет. Большинство из них были пациентами врача, который специализировался на операциях в области брюшной полости. Как выяснилось в ходе расследования, многие из жертв даже не догадывались о случившемся, поскольку находились под наркозом в момент изнасилования.

Ле Скуарнек привлек внимание полиции в 2017 году, когда шестилетняя соседка пожаловалась родителям, что мужчина показывал ей свои гениталии. В ходе опроса и осмотра девочки выяснилось, что в отношении нее могли быть совершены насильственные действия. Во время обыска в доме врача полиция нашла секс-куклы, похожие на детей, различные секс-игрушки и более 300 тысяч видео- и фотоматериалов с детской порнографией. Кроме того, были обнаружены дневники Ле Скуарнека, в которых он скрупулезно описывал подробности издевательств над своими пациентами и признавался, что он педофил. В этих же дневниках упоминаются имена почти двух сотен жертв врача. Когда представители полиции связывались с ними и сообщали о случившемся, они были шокированы, – пишет Би-би-си.

В 2020 году Ле Скуарнек впервые был приговорен к 15 годам заключения по обвинению в сексуализированном насилии в отношении четырех девочек: той самой шестилетней соседки, которая пожаловалась на него, двух племянниц и бывшей пациентки. После этого Ле Скуарнеку было предъявлено еще более 300 обвинений. Он полностью признал свою вину по всем пунктам.

«Я — большой извращенец»
«Я — большой извращенец»
Врач изнасиловал сотни детей, которые пришли к нему на прием. На работе за него заступались
Криминал14 минут чтения

Как пишет Би-би-си, у полиции была возможность предотвратить большинство преступлений насильника еще в начале 2000-х, когда ФБР передала французским властям данные о том, что Ле Скуарнек посещает сайты, посвященные насилию над детьми. Чуть позже его признали виновным в хранении такого видео и дали условный срок в четыре месяца. На профессиональную деятельность Ле Скуарнека этот эпизод не повлиял, и он продолжил работать хирургом. По версии обвинения, о наклонностях Ле Скуарнека знали и члены его семьи, но ничего не сделали.

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