Убивший бывшую жену и ушедший на войну экс-полицейский умер в Украине

Во Владикавказе прошли похороны бывшего полицейского Вадима Техова, который зарезал свою бывшую супругу Регину Гагиеву у нее на работе под камерами видеонаблюдения в 2019 году. После этого он получил 16-летний тюремный срок и в колонии завербовался в ЧВК Вагнера. Об этом сообщил телеграм-канал «Сапа 15», а «Медиазона» подтвердила информацию о похоронах.

По данным «Сапы 15», мужчина умер в зоне военных действий в Украине от передозировки наркотиками. Никаких других подробностей относительно его смерти телеграм-канал не сообщил. По его данным, Техов получил помилование от Владимира Путина в 2022 году и ушел служить в подразделение «Шторм Z». В ноябре того же года его задержали на оккупированных Россией территориях за распространение наркотиков.

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Как пишет «Медиазона», до убийства 22-летняя Регина Гагиева жаловалась на домашнее насилие, а в 2018 году она развелась с Теховым. Родные женщины рассказали, что Техов преследовал и несколько раз нападал на нее в 2019 году.

В сентябре он пришел к Гагиевой на работу, несмотря на домашний арест по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия из-за нападения на троих жителей Ингушетии, и нанес ей несколько ударов в шею. На следующий день мужчина пришел в полицию с повинной.

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Через шесть дней Гагиева скончалась в больнице, не приходя в сознание. У нее остался сын, которого при разводе суд оставил с Теховым. В 2018 году, как рассказала подруга Гагиевой, в ходе очередной ссоры в машине Техов специально съехал в кювет, а когда Гагиева выбежала из машины и стала убегать от него, мужчина ее догнал, откусил кусок ноздри и прокусил ей губу.