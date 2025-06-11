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Криминал

Задушившего трех дочерей ветерана армии разыскивают в США

2 минуты чтения 11:44

В американском штате Вашингтон полиция вторую неделю ищет 32-летнего Трэвиса Декера, подозреваемого в жестоком убийстве трех дочерей. За информацию о нем предлагают вознаграждение в 20000 долларов, сообщает CNN.

По данным властей, второго июня девятилетняя Пэйтин, восьмилетняя Эвелин и пятилетняя Оливия Декер были найдены мертвыми недалеко от кемпинга в округе Шелан, где они проводили время с отцом. У всех троих были связаны запястья, а на головы надеты пластиковые пакеты. Причиной смерти, предположительно, стало удушье. Недалеко от места обнаружения тел стоял грузовик их отца с отпечатками крови на кузове и внутри, а рядом с машиной находилась собака Декера, которую позже передали в местное общество защиты животных. Самого Декера на месте не было.

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Масштабная поисковая операция с привлечением федеральных служб продолжается вторую неделю. Особенное внимание уделено району Ингаллс-Крик и ледниковым озерам к юго-востоку от города Уэнатчи,  где, по некоторым данным, может скрываться Декер. Ситуация, как заявляют власти, осложняется тем, что Декер как бывший военнослужащий и ветеран войны в Афганистане обладает навыками выживания в суровых условиях. Известно также, что он ранее изучал вопрос о переезде в Канаду, поэтому задействовано также Министерство внутренней безопасности США.

Трэвис Декер, как сообщают СМИ, находился в разводе с супругой. 30 мая он забрал дочерей в кемпинг в рамках одобренного судом визита, но не вернул вовремя и прекратил выходить на связь. После этого девочек начали искать и обнаружили мертвыми.

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Бывшая жена Уитни охарактеризовала Декера как любящего отца, который ранее никогда не нарушал порядок общения с детьми. Однако она неоднократно заявляла, что он страдал от психических расстройств, включая пограничное расстройство личности. После потери жилья и работы, по ее словам, он стал нестабильным, и женщина пыталась ограничивать его общение с детьми. Уитни убеждена, что трагедии бы не произошло, если бы власти не игнорировали ветеранов и оказывали им своевременную помощь.

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