EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Самый популярный в мире тиктокер был вынужден уехать из США

2 минуты чтения 14:36

Блогер Серинге Хабане Ламе, известный как Хаби Лейм, у которого более 162 миллионов подписчиков в тиктоке, был выдворен из США из-за просроченной визы. Об этом сообщает Associated Press.

Лейма задержали 6 июня в Международном аэропорту имени Гарри Рида в Лас-Вегасе за нарушение американского иммиграционного законодательства. Как сообщается, 25-летний блогер, у которого есть гражданство Италии и Сенегала, въехал в США 30 апреля, и на момент задержания срок действия его визы уже истек. 

При этом власти разрешили блогеру самостоятельно выехать из страны без постановления о депортации, которое лишило бы его возможности посетить США в ближайшие десять лет. Сам Лейм никак не комментировал инцидент, который произошел на фоне ужесточения миграционной политики, проводимой президентом США Дональдом Трампом.  

Почему власть терпит Z-блогеров
Почему власть терпит Z-блогеров
Они каждый день «дискредитируют» армию и ругают начальство, но все еще на свободе. Как так выходит?
Политика7 минут чтения

Лейм стал блогером после того, как в 2020 году его уволили с завода. Он начал снимать ироничные ролики про сложные лайфхаки, которые вскоре завирусились. 

«Когда я только начал делать видео, мне говорили найти нормальную работу. Но я продолжил их снимать, потому что мне это нравится, пусть их никто даже и не смотрел», — рассказывал ранее 25-летний блогер. 

По подсчетам Forbes, с июня 2022 по сентябрь 2023 года Лейм заработал около 16,5 миллиона долларов на рекламных и маркетинговых контрактах, среди которых, в частности, были HUGO BOSS и Binance. 

В тиктоке на Лейма подписаны более 162 миллионов человек. Он занимает первое место по числу подписчиков в этой социальной сети. В 2022 году блогер попал в списки Fortune 40 Under 40 и Forbes 30 Under 30. В 2025 году Лейм также стал послом доброй воли ЮНИСЕФ.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Архитектор операции «Паутина»
Политика
Архитектор операции «Паутина»
Кто такой Василий Малюк — глава СБУ, взорвавший аэродромы в тылу России
00:01 12 июня
В каком возрасте проявляется вред от алкоголя и курения
Общество
В каком возрасте проявляется вред от алкоголя и курения
Ученые выяснили, когда лучше начинать переходить на ЗОЖ
17:01
Моя дагестанская семья травит меня из-за блога
Общество
Моя дагестанская семья травит меня из-за блога
Брат угрожает мне даже за обычные фото из спортзала, а мама блокирует. Мне очень тяжело от этого
00:01
Новейший военный корабль опрокинули на глазах Ким Чен Ына
Мир
Новейший военный корабль опрокинули на глазах Ким Чен Ына
Его поднимали три недели с помощью воздушных шаров. Теперь КНДР ждет помощи России
17:00 10 июня
Почему власть терпит Z-блогеров
Политика
Почему власть терпит Z-блогеров
Они каждый день «дискредитируют» армию и ругают начальство, но все еще на свободе. Как так выходит?
00:01 10 июня
Я открыла кофейню в Белграде и просчиталась
Общество
Я открыла кофейню в Белграде и просчиталась
Любовь к делу здесь не работает, а сербская бюрократия добивает окончательно. Я не знаю, что теперь делать
00:01 9 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования