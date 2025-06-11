Самый популярный в мире тиктокер был вынужден уехать из США

Блогер Серинге Хабане Ламе, известный как Хаби Лейм, у которого более 162 миллионов подписчиков в тиктоке, был выдворен из США из-за просроченной визы. Об этом сообщает Associated Press.

Лейма задержали 6 июня в Международном аэропорту имени Гарри Рида в Лас-Вегасе за нарушение американского иммиграционного законодательства. Как сообщается, 25-летний блогер, у которого есть гражданство Италии и Сенегала, въехал в США 30 апреля, и на момент задержания срок действия его визы уже истек.

При этом власти разрешили блогеру самостоятельно выехать из страны без постановления о депортации, которое лишило бы его возможности посетить США в ближайшие десять лет. Сам Лейм никак не комментировал инцидент, который произошел на фоне ужесточения миграционной политики, проводимой президентом США Дональдом Трампом.

Почему власть терпит Z-блогеров Они каждый день «дискредитируют» армию и ругают начальство, но все еще на свободе. Как так выходит? Политика 7 минут чтения

Лейм стал блогером после того, как в 2020 году его уволили с завода. Он начал снимать ироничные ролики про сложные лайфхаки, которые вскоре завирусились.

«Когда я только начал делать видео, мне говорили найти нормальную работу. Но я продолжил их снимать, потому что мне это нравится, пусть их никто даже и не смотрел», — рассказывал ранее 25-летний блогер.

По подсчетам Forbes, с июня 2022 по сентябрь 2023 года Лейм заработал около 16,5 миллиона долларов на рекламных и маркетинговых контрактах, среди которых, в частности, были HUGO BOSS и Binance.

В тиктоке на Лейма подписаны более 162 миллионов человек. Он занимает первое место по числу подписчиков в этой социальной сети. В 2022 году блогер попал в списки Fortune 40 Under 40 и Forbes 30 Under 30. В 2025 году Лейм также стал послом доброй воли ЮНИСЕФ.