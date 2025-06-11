Опрос показал рост доли готовых на территориальные уступки украинцев

Число украинцев, поддерживающих отказ от территорий ради скорейшего завершения войны с Россией, выросло за последние полгода до 38%, пишет РБК со ссылкой на данные Киевского международного института социологии.

По результатам опросам КМИС, в октябре 2024-го сторонников компромисса было 32%, а к концу года их количество увеличилось до 38% — и с тех пор остается примерно на одном уровне. Для сравнения: в начале войны за уступки, по данным социологов, выступали только восемь процентов граждан.

Почему власть терпит Z-блогеров Они каждый день «дискредитируют» армию и ругают начальство, но все еще на свободе. Как так выходит? Политика 7 минут чтения

Число противников компромисса среди украинцев, согласно опросу КМИС, снизилось с 58% в октябре прошлого года до 52% к декабрю — и с тех пор существенно не менялось.

При этом, как пишет РБК, 10–11% украинцев по-прежнему не определились с позицией по этому вопросу.

В феврале стало известно, что доля россиян, поддерживающих вывод российских войск с территории Украины и начало мирных переговоров «без достижения целей СВО», заметно снизилась. В то же время число последовательных сторонников войны и последовательных противников войны осталось прежним.

Ранее в среду глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский в интервью Wall Street Journal заявил, что неготовность Киева к компромиссам может обернуться еще большими территориальными потерями для него. При этом, по его словам, «Россия хочет мира».

Новейший военный корабль опрокинули на глазах Ким Чен Ына Его поднимали три недели с помощью воздушных шаров. Теперь КНДР ждет помощи России Мир 8 минут чтения

Переговоры России и Украины возобновились в мае в Стамбуле. После двух встреч стороны смогли договориться об обмене пленными и телами погибших, но существенно не продвинулись вперед в вопросе прекращения огня. В то же время одни СМИ сообщают о планах Украины продолжить разработку «сложных операций» на территории России, а другие — пишут о том, что Россия готовится к полномасштабному наступлению летом, чтобы «сломить моральный дух украинцев» и принести Путину символическую победу.