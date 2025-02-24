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Общество

Опрос: число выступающих за прекращение войны без достижения ее целей россиян снизилось

14:08 24.02.2025

Доля россиян, которые поддерживают вывод российских войск с территории Украины и начало мирных переговоров «без достижения целей СВО», заметно снизилась за последние несколько месяцев. Об этом свидетельствуют результаты телефонных опросов, проведенных специалистами исследовательского проекта «Хроники».

Дисклеймер

Опросы общественного мнения не могут полностью передать правдивое отношение россиян к войне. В условиях военной цензуры проведение соцопросов в России сопряжено с определенными рисками для респондентов. Участники исследования понимают, что могут быть привлечены к вполне реальной уголовной ответственности за критику «СВО» и призывам к миру с Украиной, поэтому вполне вероятно, что многие отказываются озвучивать свое честное мнение по этому поводу.

Так, в сентябре 2024 года за прекращение войны «без достижения целей СВО» высказывались 50% опрошенных, а в феврале 2025 года такую точку зрения поддержали только 41% респондентов.

При это доля тех, кто не поддерживает завершение войны в Украине «до достижения целей СВО», выросла с 31% в сентябре 2024 года до 46% в феврале 2025 года.

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В то же время на прежнем уровне сохранились доли «последовательных сторонников войны» и «последовательных противников войны» — 18% и 21% соответственно. К первым исследователи отнесли тех респондентов, которые поддержали начало российского вторжения, выступают за продолжение войны до «достижения целей СВО» и считают, что государство должно отдавать приоритет финансированию военных, а не социальным нуждам. Ко вторым — тех, кто выступил против начала войны, поддерживает скорейшее прекращение огня и начало переговоров и считает расходы на социальную сферу более важными, чем финансирование военной машины.

При этом больше половины опрошенных россиян (52%) заявили, что война отрицательно влияет на их жизнь. Еще 32% респондентов сказали, что вторжение в Украину никак не повлияло на них, а еще 9% — заявили о положительном влиянии войны на их жизнь. 

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