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Политика

СМИ: Путин готовит летнее наступление в Украине

2 минуты чтения 10:30

Россия готовится к полномасштабному летнему наступлению, его цель «сломить моральных дух украинцев» и принести Владимиру Путину символическую победу. Об этом со ссылкой на источники среди украинских военных сообщает The Economist.

Разведка Украины, как отмечают журналисты, ожидает, что центрами будущего наступления станут города Константиновка и Покровск Донецкой области. Также украинские военные опасаются за свои позиции в Сумской области, где, как отмечает The Economist, Россия сосредоточила 50 тысяч солдат и продолжает медленное наступление из-за неготовности местных укреплений к боевым действиям с участием беспилотников.

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При этом украинские военные ожидают, что действиями в Сумской области Россия лишь пытается создать буферную зону. После достижения этой цели Кремль, как ожидается, перебросит войска для наступления на Донбассе и в Запорожской области.

The Economist со ссылкой на слова своих источников в Украине утверждает, что российские военнопленные называют возможное летнее наступление «последним рывком», предназначенным для того, что «сломить моральный дух Украины». В тексте материала не отмечается, кто именно преподносит эту кампанию в таком виде солдатам армии России.

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Источники журналистов скептически относятся к возможности России прорвать украинские укрепления, отмечая, что линия фронта значительно не изменяется около трех лет. Однако некоторые из собеседников The Economist отметили, что российские войска вербуют на 10-15 тысяч людей в месяц больше, чем Киев. Вызывает у солдат ВСУ опасение и прогресс России в области противостояния с помощью беспилотников.

Собеседники рассказали The Economist, что Украина намного ощутимее переживает свои потери на фронте, даже если их число оказывается меньше аналогичного показателя у России. Журналисты называют потенциальные результаты будущей российской кампании «неудобными» для Кремля — боевые действия, по их мнению, вряд ли принесут Москве однозначную победу в войне. Однако стабилизация фронта после нового наступления, как отмечается в материале, способна снова дать надежду на разрешение конфликта дипломатическим путем.

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