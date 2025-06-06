СМИ: Украина готовит «сложные операции» на территории России

Украинские спецслужбы продолжают разработку «сложных операций» на территории России. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимные источники в разведке страны.

Газета отмечает, что Служба безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки (ГУР) «систематически работали» над такими операциями. В качестве примера издание приводит операцию «Паутина», после которой в Вашингтоне задумались об отказе от поддержки Украины, и атаку на Крымский мост.

Все это, как пишет издание, стало частью стратегии украинских разведслужб по расширению зоны боевых действий за пределы фронта. За два дня до реализации «Паутины» ГУР нанесло удар по российской военной базе в районе бухты Десантная под Владивостоком, что стало самой дальней украинской целью на российской территории с начала войны.

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Украинские спецслужбы ведут операции далеко за пределами линии фронта, пишет WP. Источники издания рассказали, что европейские военные инженеры помогали в разработке морских беспилотников, которые вынудили российский флот отступить от украинского побережья в Черном море. По данным собеседников издания, украинские власти также обсуждали операции по переброске морских дронов, спрятанных в грузовых контейнерах, для атак на российские корабли в Тихом океане. Однако пока такие удары не были реализованы.

При этом ГУР под руководством Кирилла Буданова активно действует не только на территории России, но и в третьих странах. Так, 2024 году, по информации Би-би-си, украинская разведка организовала атаку в Мали, в результате которой погибли 84 бойца ЧВК «Вагнер» и 47 малийских солдат. ГУР также фиксировало поставки оружия в Россию через Южную Африку и передавало данные об этом США. В частности, в декабре 2022 года был зафиксирован заход российского судна Lady R в военно-морскую базу Симонстаун. В 2024 году украинские власти резко протестовали против захода российского учебного корабля «Смольный» в Кейптаун. По словам источников, атака на корабль рассматривалась, но не была проведена.

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Некоторые «рискованные шпионские операции» Украины раньше уже вызывали недовольство Вашингтона. В частности, в 2022 году американская разведка была возмущена убийством Дарьи Дугиной, дочери российского идеолога войны Александра Дугина, которую, по данным New York Times, организовали украинские агенты. США тогда заявили Киеву, что выступают против подобных действий.

В Киеве рассматривали и новые направления конфликта. Так, одним из них могло стать непризнанное Приднестровье, где размещен российский контингент. Украина рассматривала возможность удара по этим силам при поддержке перебежчиков, но от операции отказалась. На фоне обострения ситуации премьер-министр Молдовы заявил, что Россия готовится перебросить в регион до 10 тысяч солдат для дестабилизации страны.

WP пишет, что эксперты не исключают эскалации боевых операций и в других странах региона. Украинские спецслужбы используют территорию Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и стран Балтии для логистики и координации операций, что может стать поводом для ответных действий со стороны России — включая диверсии и покушения.