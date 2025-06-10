Обвиняемых в похищении и убийстве школьницы полицейских оправдали

Суд в Новосибирске признал невиновными двух бывших полицейских, Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея. Их обвиняли в убийстве 15-летней школьницы в 2010 году, сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

«Оправдать за неустановлением событий преступления. Признать право на реабилитацию», — вынесла решение судья Софья Бутина. При этом следователи утверждали, что экс-сотрудники отдела полиции Усть-Таркского района в марте 2010 года сбили на машине школьницу, чье имя не называется. По данным «7х7», девочку звали Наталья Матюхина.

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По версии следствия, Кудрявцев и Бартоломей увезли девочку в беспомощном состоянии с места аварии и, чтобы скрыть преступление, убили ее и спрятали тело. Осенью 2024 года главный свидетель обвинения отказалась от своих показаний, в которых еще на досудебной стадии дела утверждала, что она находилась в машине полицейских и видела, как девочку погрузили в багажник.

«Я в нетрезвом состоянии болтанула, хотела посмотреть на реакцию. Когда приехали полицейские, я не знала, что говорить, была под давлением, все сама придумала, а в суде я не могу соврать», — заявила женщина. Пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области не раскрыла ее имя.

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Как пишет «7х7», оба экс-полицейских были арестованы в августе 2023 года. Им предъявили обвинение в превышении полномочий, похищении и убийстве (статьи 286, 126 и 105 УК соответственно), а Кудрявцева — еще и в нарушении ПДД (статья 264 УК).

Ранее сообщалось, что в Челябинской области арестовали местную жительницу. Ее заподозрили в том, что она попыталась заказать знакомому убийство своей дочери из-за усталости от ее плохого поведения.

