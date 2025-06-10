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Криминал

Бельгийские полицейские не поверили сознавшемуся в убийстве родных украинскому подростку

2 минуты чтения 14:07

В Бельгии 16-летний подросток сознался в убийстве матери и сестры. Он заявил, что поводом стала ссора из-за карманных денег, однако полиция ему не поверила, сочтя этот мотив «слишком банальным» для такого жестокого преступления. Об этом пишет РБК-Украина.

По данным издания, 6 июня в бельгийском городе Хаасроде расположенном недалеко от Брюсселя обнаружили тела 46-летней украинки по имени Лилия, а также ее шестилетней дочери Анны.

В убийстве заподозрили 16-летнего сына Лилии от первого брака. Тот сначала отрицал свою причастность и утверждал, что в это время находился в школе. Однако затем он сознался и рассказал следователям, что убил родных, а затем попытался поджечь дом, чтобы сымитировать несчастный случай.

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Однако показания подростка не убедили следствие. «Он озвучил определенный мотив, но он настолько банален, что это вызывает сомнение и требует дальнейшего расследования. Такой мотив никак не оправдывает уровень жестокости», — заявила бельгийским СМИ прокурор Сара Каллеверт.

По ее словам, следствие планирует провести ряд экспертиз, в том числе с целью установления признаков психологических расстройств у предполагаемого убийцы.

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В то же время, как пишет украинский телеграм-канал «Политика страны», названный подростком мотив убийства подтверждается словами его коллег и знакомых. Так, юноша якобы еще за три дня до убийства говорил коллегам в кафе, где подрабатывал, что намерен убить мать и упоминал конфликт из-за денег.

В свою очередь, знакомые предполагаемого убийцы писали в соцсетях, что он ссорился с матерью из-за денег и подружки, которой он хотел делать дорогие подарки. Они также рассказали, что после убийства он якобы подарил своей возлюбленной iPhone последней модели и перевел три тысячи евро.

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