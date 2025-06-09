Обвиненный в изнасилованиях художник Виктор Забуга уехал на войну

Петербургский художник Виктор Забуга, которого весной прошлого года более 10 человек обвинили в сексуализированном насилии и изнасилованиях, уехал на войну в Украине. Его узнали журналисты издания «Бумага» в репортаже сотрудника «Известий» и «РЕН-ТВ» Дмитрия Зименкина.

В репортаже Забугу не называют по имени — только по позывному «Линза». В сюжете утверждается, что он ушел на войну добровольцем и теперь «видит основу для художественных высказываний и продолжает традиции советских “Кукрыниксов”, работавших в годы Великой Отечественной [войны]».

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Также в ролике сказано, что Забуга служит в отряде «Русь», а до этого несколько лет жил в Европе. Его называют художником-пацифистом, который пошел на войну, «чтобы закончить ее», а также сравнивают с Бэнкси, который напротив поддержал Украину после начала полномасштабной войны.

Кроме того, как отмечает «Бумага», в сюжете не говорится об обвинениях в сексуализированном насилии, а Зименкин не упоминает, что Забуга ушел на войну после того, как на него написали заявление в полицию.

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В марте прошлого года петербургская художница Анна Пантелеева выложила на своей странице в инстаграме пост, в котором обвинила Забугу в изнасиловании. После этого с ней связались несколько человек, которые рассказали о сексуализированном насилии со стороны художника.

Тогда «Холод» поговорил с обеими сторонами конфликта. Почти во всех историях фигурировали наркотики и алкоголь. Среди пострадавших от действий Забуги также оказался мужчина.

«Этот выродок засовывал мою руку к себе в штаны и пытался положить меня на кушетку. После этого я помню только, как он пытался расстегнуть джинсы у меня перед лицом и бормотал какую-то ересь про то, что ему надо мне помочь. Я начал сопротивляться и говорить, что мне это не нужно, после чего он отстал и не сказал мне ни слова. Я собрал вещи, которые у меня были с собой, и вылетел оттуда», — рассказал он.

При этом Забуга отрицал все обвинения, назвав пост Пантелеевой «фейком» и организованной «травлей». Художник подал иск о защите чести и достоинства против обвинивших его в изнасилованиях девушек. «Бумага» пишет со ссылкой на помощницу Забуги, что слушание по этому делу пройдет 8 июля.