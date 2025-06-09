EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Россиянка задушила пятилетнюю дочь поясом от халата и сдалась полиции

2 минуты чтения 14:47 | Обновлено: 14:49

Женщина из подмосковного города Воскресенск, которую подозревают в убийстве собственной пятилетней дочери, самостоятельно обратилась в правоохранительные органы. Ее уже доставили в следственный отдел, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего (ч. 2 ст. 105 УК). Об этом со ссылкой на региональное управление Следственного комитета пишет РБК.

Ранее прокуратура Московской области сообщила об обнаружении тела ребенка, которого задушила поясом от халата и утопила в ванной мать. Женщина сама сообщила о своих действиях, мотивы их совершения на данный момент не установлены.

Дочь больше 20 лет ждала, пока полиция раскроет смерть ее матери
Дочь больше 20 лет ждала, пока полиция раскроет смерть ее матери
Оказалось, убийца был ближе, чем она думала
Криминал7 минут чтения

Инцидент, по данным подмосковной прокуратуры, случился утром 8 июня. Следствие уже подтвердило насильственный характер смерти ребенка, его матери предстоит пройти ряд экспертиз, среди которых есть и психолого-психиатрическая.

Ранее СМИ сообщали об инциденте, произошедшем в городе Канск Красноярского края, во время которого мать зарубила топором двоих сыновей, одному из которых было семь месяцев, а другому восемь лет, а затем задушила четырехлетнюю дочь. Еще один ее ребенок, семилетний сын, выжил, потому что в этот момент находился в школе.

Тысячи канадских сирот годами подвергались пыткам
Тысячи канадских сирот годами подвергались пыткам
Их отбирали у матерей-одиночек и издевались над ними в клиниках при католической церкви. Виновных не наказали до сих пор
Мир9 минут чтения

Женщина признала свою вину, а региональное управление следственного комитета сообщало, что у нее обнаружено психическое расстройство. Также выяснилось, что она жаловалась на систематические избиения со стороны мужа. Выживший мальчик рассказал, что отец избивал еще и детей, а ему самому сломал нос.

После этого мужчину задержали и возбудили дело по статье об истязании несовершеннолетнего (ст. 117 УК). Избиения жены мужчина обосновал тем, что его дети «тряслись от голода», а в доме «отсутствовал порядок».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я открыла кофейню в Белграде и просчиталась
Общество
Я открыла кофейню в Белграде и просчиталась
Любовь к делу здесь не работает, а сербская бюрократия добивает окончательно. Я не знаю, что теперь делать
00:01
Странный запах
Криминал
Странный запах
Мать подростка пропала перед Рождеством. Следы нашли только через 12 лет, хотя все это время тело было совсем рядом
17:00 8 июня
Как правильно пить
Общество
Как правильно пить
Вино, водка или пиво? Как употреблять, чтобы избежать похмелья и снизить вред для здоровья
00:01 8 июня
Я работаю в «Реал Мадрид»
Мир
Я работаю в «Реал Мадрид»
Теперь я знаю, что нужно постсоветскому спорту, и хочу его менять. Ради этого я продала квартиру в Казахстане
00:01 7 июня
Американцы высмеяли ссору Трампа и Маска
Интернет и мемы
Американцы высмеяли ссору Трампа и Маска
Миллиардер призывает к импичменту, а президент угрожает оставить компании бизнесмена без денег. Теперь это мем
16:41 6 июня
Мое тело покрыто ранами, а пальцы срослись
Общество
Мое тело покрыто ранами, а пальцы срослись
Все из-за редкого заболевания, которое почти не лечат в России. Но я продолжаю жить и не теряю надежду
00:01 6 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования