Россиянка задушила пятилетнюю дочь поясом от халата и сдалась полиции

Женщина из подмосковного города Воскресенск, которую подозревают в убийстве собственной пятилетней дочери, самостоятельно обратилась в правоохранительные органы. Ее уже доставили в следственный отдел, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего (ч. 2 ст. 105 УК). Об этом со ссылкой на региональное управление Следственного комитета пишет РБК.

Ранее прокуратура Московской области сообщила об обнаружении тела ребенка, которого задушила поясом от халата и утопила в ванной мать. Женщина сама сообщила о своих действиях, мотивы их совершения на данный момент не установлены.

Инцидент, по данным подмосковной прокуратуры, случился утром 8 июня. Следствие уже подтвердило насильственный характер смерти ребенка, его матери предстоит пройти ряд экспертиз, среди которых есть и психолого-психиатрическая.

Ранее СМИ сообщали об инциденте, произошедшем в городе Канск Красноярского края, во время которого мать зарубила топором двоих сыновей, одному из которых было семь месяцев, а другому восемь лет, а затем задушила четырехлетнюю дочь. Еще один ее ребенок, семилетний сын, выжил, потому что в этот момент находился в школе.

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Женщина признала свою вину, а региональное управление следственного комитета сообщало, что у нее обнаружено психическое расстройство. Также выяснилось, что она жаловалась на систематические избиения со стороны мужа. Выживший мальчик рассказал, что отец избивал еще и детей, а ему самому сломал нос.

После этого мужчину задержали и возбудили дело по статье об истязании несовершеннолетнего (ст. 117 УК). Избиения жены мужчина обосновал тем, что его дети «тряслись от голода», а в доме «отсутствовал порядок».