В России сильно подорожала шаурма

Средняя цена классической шаурмы за последний год выросла на 39% — с 269 до 374 рублей. Такие данные приводит «Газета.Ru», ссылаясь на исследование сервиса Quick Resto, который занимается цифровой автоматизацией ресторанного бизнеса.

Аналитики изучали цены в заведениях общественного питания самого разного формата — от уличных фудтраков до кафе и ресторанов. Они подчеркивают, что подорожание шаурмы на 105 рублей стало рекордным за последние три года. При этом речь идет о традиционном рецепте шаурмы в лаваше — с куриным мясом, свежими овощами и соусом.

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Среди причин подорожания называют рост издержек на логистику, аренду помещений, индексацию зарплат и закупку ингредиентов. И подчеркивают, что курица осталась единственным ингредиентом с относительно стабильной ценой.

При этом спрос на шаурму в России, по данным Quick Resto, тоже растет. За последний год продажи увеличились на 28%, а число торговых точек — на 38%.

В этом году, как ожидается, в России появится ГОСТ на шаурму. Этим вопросом власти озаботились еще в конце 2024, когда Роскачество провело собственное исследование качества 29 торговых марок шаурмы и выяснило, что безопасной является только шаурма одной марки. При этом в половине исследованных образцоц эксперты Роскачества обнаружили опасные для здоровья бактерии, в частности, кишечную палочку, листерии и золотистый стафилококк.

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В конце мая также стало известно, что в России подорожает пиво. Во второй половине года цены на напиток вырастут на 10–12%.