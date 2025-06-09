EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

В России сильно подорожала шаурма

2 минуты чтения 13:14 | Обновлено: 13:17

Средняя цена классической шаурмы за последний год выросла на 39% — с 269 до 374 рублей. Такие данные приводит «Газета.Ru», ссылаясь на исследование сервиса Quick Resto, который занимается цифровой автоматизацией ресторанного бизнеса. 

Аналитики изучали цены в заведениях общественного питания самого разного формата — от уличных фудтраков до кафе и ресторанов. Они подчеркивают, что подорожание шаурмы на 105 рублей стало рекордным за последние три года. При этом речь идет о традиционном рецепте шаурмы в лаваше  — с куриным мясом, свежими овощами и соусом. 

Как правильно пить
Как правильно пить
Вино, водка или пиво? Как употреблять, чтобы избежать похмелья и снизить вред для здоровья
Общество7 минут чтения

Среди причин подорожания называют рост издержек на логистику, аренду помещений, индексацию зарплат и закупку ингредиентов. И подчеркивают, что курица осталась единственным ингредиентом с относительно стабильной ценой. 

При этом спрос на шаурму в России, по данным Quick Resto, тоже растет. За последний год продажи увеличились на 28%, а число торговых точек — на 38%.

В этом году, как ожидается, в России появится ГОСТ на шаурму. Этим вопросом власти озаботились еще в конце 2024, когда Роскачество провело собственное исследование качества 29 торговых марок шаурмы и выяснило, что безопасной является только шаурма одной марки. При этом в половине исследованных образцоц эксперты Роскачества обнаружили опасные для здоровья бактерии, в частности, кишечную палочку, листерии и золотистый стафилококк. 

Я открыла кофейню в Белграде и просчиталась
Я открыла кофейню в Белграде и просчиталась
Любовь к делу здесь не работает, а сербская бюрократия добивает окончательно. Я не знаю, что теперь делать
Общество7 минут чтения

В конце мая также стало известно, что в России подорожает пиво. Во второй половине года цены на напиток вырастут на 10–12%.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я открыла кофейню в Белграде и просчиталась
Общество
Я открыла кофейню в Белграде и просчиталась
Любовь к делу здесь не работает, а сербская бюрократия добивает окончательно. Я не знаю, что теперь делать
00:01
Странный запах
Криминал
Странный запах
Мать подростка пропала перед Рождеством. Следы нашли только через 12 лет, хотя все это время тело было совсем рядом
17:00 8 июня
Как правильно пить
Общество
Как правильно пить
Вино, водка или пиво? Как употреблять, чтобы избежать похмелья и снизить вред для здоровья
00:01 8 июня
Я работаю в «Реал Мадрид»
Мир
Я работаю в «Реал Мадрид»
Теперь я знаю, что нужно постсоветскому спорту, и хочу его менять. Ради этого я продала квартиру в Казахстане
00:01 7 июня
Американцы высмеяли ссору Трампа и Маска
Интернет и мемы
Американцы высмеяли ссору Трампа и Маска
Миллиардер призывает к импичменту, а президент угрожает оставить компании бизнесмена без денег. Теперь это мем
16:41 6 июня
Мое тело покрыто ранами, а пальцы срослись
Общество
Мое тело покрыто ранами, а пальцы срослись
Все из-за редкого заболевания, которое почти не лечат в России. Но я продолжаю жить и не теряю надежду
00:01 6 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования