Пиво подорожает в России

Цены на пиво в России во второй половине года увеличатся на 10–12%, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на доцента базовой кафедры торговой политики Российского экономического университета имени Плеханова Светлану Ильяшенко.

Эксперт связывает грядущее подорожание прежде всего с сезонным фактором — в теплое время года россияне пьют традиционно больше пива, поэтому и цены на него повышаются.

Ранее сразу несколько российских производителей пива объявили об изменении ценовой политики и назвали иные причины. Это Московская пивоваренная компания («Хамовники», «Жигули Барное», «Граф Орлов», Hollandia), «Балтика» («Балтика», «Чешский медведь», «Арсенальное»), «Объединенные пивоварни» («Три медведя», «Охота», «Жигулевское» и «Бочкарев») и AB InBev Efes (Hoegaarden, El Capulco, Stella Artois, Velkopopovicky Kozel, Hoegaarden, «Старый мельник», «Клинское» и др.). По данным источников «Коммерсанта», подорожание пива в среднем на 10–15% обусловлено повышением акциза, высокой ключевой ставкой и просто общим ростом инфляции. Кроме того, на себестоимость выпуска пива серьезно давит и необходимость увеличивать фонд оплаты труда, отмечают эксперты.

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Согласно данным компании «Нильсен», в 2024 году на долю пива пришлось 82,4% продаж всего алкоголя в России. При этом покупают сейчас в основном напитки отечественного производства. В том же 2024-м производство пива в России выросло на 10,3% год к году, до 789 млн декалитров (это примерно 24 миллиарда бутылок по 0.33 литра).

Однако побороться за внимание российского потребителя недавно решила Северная Корея. Летом, как ожидается, на полках российских магазинов впервые появится местное пиво. Пока что из Северной Кореи в Россию поставляли только два вида чая и арахис.