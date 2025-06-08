СМИ: Маск подрался с министром финансов США в Белом доме

Предприниматель Илон Маск и министр финансов США Скотт Бессент устроили драку в западном крыле Белого дома, а президент США Дональд Трамп в частных разговорах называет гендиректора Tesla и SpaceX наркоманом и намекает на продолжительный стаж приема предпринимателем сильнодействующих веществ. Об этом со ссылкой на 17 источников сообщает The Washington Post.

Ранее СМИ сообщали лишь о словесной перепалке между Бессентом и Маском в середине апреля, в ходе которой министр якобы послал предпринимателя на хер. О драке, которая произошла в ходе ссоры, журналисты ранее не писали. The Washington Post утверждает, что первым удар нанес Маск, после того, как Бессент в ходе обмена взаимными оскорблениями обвинил предпринимателя в мошенничестве.

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Журналисты сообщают, что конфликтующие из-за кандидатур на пост главы налогового управления США (IRS) мужчины устроили в апреле словесную перепалку после выхода из Овального кабинета. Во время нее Бессент якобы припомнил Маску его обещание раскрыть излишние государственные расходы на сумму в один триллион долларов и заявил, что считает его мошенником из-за того, что предприниматель не смог этого сделать.

В ответ Маск ударил министра плечом в грудную клетку, как «игрок в регби». Бессент ответил, драку двух мужчин удалось разнять посторонним людям, после чего их отвели в кабинет советника президента по национальной безопасности. По итогам конфликта, как сообщили источники The Washington Post, Трамп полностью встал на сторону Бессента, а Маска выгнали из здания Белого дома.

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Ранее Axios подробно сообщал и о причинах перепалки между Маском и Бессентом. По данным журналистов, она произошла из-за того, что Трамп 15 апреля назначил на должность главы IRS Гэри Шейпли, но уже через три дня изменил свое решение в пользу Майкл Фолкендера. Axios утверждает, что назначения Шейпли добивался Маск, а Фолкендера якобы лоббировал Бессент. Журналисты сообщали, что в ходе перепалки Маск назвал Бессента «агентом Сороса», в ответ министр закричал «fuck you», что можно перевести как «пошел на хер».

The Washington Post также отмечает, что Трамп в одном из телефонных разговоров назвал Маска наркоманом после произошедшей между ними публичной заочной перепалки. При этом он якобы запретил своим соратникам, среди которых и вице-президент страны Джей Ди Вэнс, критиковать предпринимателя самим и предпочел воздержаться от дальнейшей критики в социальных сетях.

Ранее американские СМИ сообщали, что Илон Маск начал активно употреблять наркотические и сильнодействующие вещества во время президентской кампании Трампа, из-за чего у него якобы начались проблемы со здоровьем. Опрошенные журналистами источники рассказали, что он употребляет экстази и псилоцибиновые грибы, а также кетамин.