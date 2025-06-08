EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: Маск подрался с министром финансов США в Белом доме

2 минуты чтения 12:06

Предприниматель Илон Маск и министр финансов США Скотт Бессент устроили драку в западном крыле Белого дома, а президент США Дональд Трамп в частных разговорах называет гендиректора Tesla и SpaceX наркоманом и намекает на продолжительный стаж приема предпринимателем сильнодействующих веществ. Об этом со ссылкой на 17 источников сообщает The Washington Post.

Ранее СМИ сообщали лишь о словесной перепалке между Бессентом и Маском в середине апреля, в ходе которой министр якобы послал предпринимателя на хер. О драке, которая произошла в ходе ссоры, журналисты ранее не писали. The Washington Post утверждает, что первым удар нанес Маск, после того, как Бессент в ходе обмена взаимными оскорблениями обвинил предпринимателя в мошенничестве.

Американцы высмеяли ссору Трампа и Маска
Американцы высмеяли ссору Трампа и Маска
Миллиардер призывает к импичменту, а президент угрожает оставить компании бизнесмена без денег. Теперь это мем
Интернет и мемы14 минут чтения

Журналисты сообщают, что конфликтующие из-за кандидатур на пост главы налогового управления США (IRS) мужчины устроили в апреле словесную перепалку после выхода из Овального кабинета. Во время нее Бессент якобы припомнил Маску его обещание раскрыть излишние государственные расходы на сумму в один триллион долларов и заявил, что считает его мошенником из-за того, что предприниматель не смог этого сделать.

В ответ Маск ударил министра плечом в грудную клетку, как «игрок в регби». Бессент ответил, драку двух мужчин удалось разнять посторонним людям, после чего их отвели в кабинет советника президента по национальной безопасности. По итогам конфликта, как сообщили источники The Washington Post, Трамп полностью встал на сторону Бессента, а Маска выгнали из здания Белого дома.

Илон Маск убивает Tesla
Илон Маск убивает Tesla
Клиенты стыдятся своих машин, пока компания деградирует и проигрывает конкуренцию авто из Китая, Германии и Японии
Мир16 минут чтения

Ранее Axios подробно сообщал и о причинах перепалки между Маском и Бессентом. По данным журналистов, она произошла из-за того, что Трамп 15 апреля назначил на должность главы IRS Гэри Шейпли, но уже через три дня изменил свое решение в пользу Майкл Фолкендера. Axios утверждает, что назначения Шейпли добивался Маск, а Фолкендера якобы лоббировал Бессент. Журналисты сообщали, что в ходе перепалки Маск назвал Бессента «агентом Сороса», в ответ министр закричал «fuck you», что можно перевести как «пошел на хер».

The Washington Post также отмечает, что Трамп в одном из телефонных разговоров назвал Маска наркоманом после произошедшей между ними публичной заочной перепалки. При этом он якобы запретил своим соратникам, среди которых и вице-президент страны Джей Ди Вэнс, критиковать предпринимателя самим и предпочел воздержаться от дальнейшей критики в социальных сетях.

Ранее американские СМИ сообщали, что Илон Маск начал активно употреблять наркотические и сильнодействующие вещества во время президентской кампании Трампа, из-за чего у него якобы начались проблемы со здоровьем. Опрошенные журналистами источники рассказали, что он употребляет экстази и псилоцибиновые грибы, а также кетамин.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Как правильно пить
Общество
Как правильно пить
Вино, водка или пиво? Как употреблять, чтобы избежать похмелья и снизить вред для здоровья
00:01
Я работаю в «Реал Мадрид»
Мир
Я работаю в «Реал Мадрид»
Теперь я знаю, что нужно постсоветскому спорту, и хочу его менять. Ради этого я продала квартиру в Казахстане
00:01 7 июня
Американцы высмеяли ссору Трампа и Маска
Интернет и мемы
Американцы высмеяли ссору Трампа и Маска
Миллиардер призывает к импичменту, а президент угрожает оставить компании бизнесмена без денег. Теперь это мем
16:41 6 июня
Мое тело покрыто ранами, а пальцы срослись
Общество
Мое тело покрыто ранами, а пальцы срослись
Все из-за редкого заболевания, которое почти не лечат в России. Но я продолжаю жить и не теряю надежду
00:01 6 июня
Тысячи канадских сирот годами подвергались пыткам
Мир
Тысячи канадских сирот годами подвергались пыткам
Их отбирали у матерей-одиночек и издевались над ними в клиниках при католической церкви. Виновных не наказали до сих пор
00:01 5 июня
Я выросла в семье алкоголиков и чуть не стала такой сама
Общество
Я выросла в семье алкоголиков и чуть не стала такой сама
Я напивалась до беспамятства и влипала в неприятные истории, хотя обещала себе, что со мной такого никогда не будет
00:01 4 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования