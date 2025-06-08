Кандидату в президенты Колумбии выстрелили в голову во время встречи с избирателями

15-летний подросток задержан по подозрению в совершении покушения на жизнь Мигеля Урибе, сенатора и кандидата в президенты Колумбии. Об этом сообщает Sky News.

Инцидент произошел во время выступления Урибе перед своими сторонниками в колумбийской столице, городе Богота. Журналисты сообщают, что в мужчину выстрелили сзади, попав в него два раза, как минимум одна из выпущенных пуль задела голову. Политик госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.

Sky News отмечает, что жена Урибе написала, что политик «борется за свою жизнь», других подробностей лечения родные мужчины, власти, а также администрация больницы не сообщают. Также журналисты пишут, что ранения получили еще два человека, об их состоянии информации на данный момент нет.

15-летний подросток был задержан на месте инцидента, у него изъяли огнестрельное оружие. Сейчас власти Колумбии ищут его возможных сообщников, они объявили вознаграждение в размере 730 тысяч долларов за любую информацию о них.

The Washington Post сообщает, что покушение осудили действующий президент Колумбии и правительство страны. Урибе журналисты называют одним из самых «яростных критиков» властей.

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Выборы президента Колумбии состоятся в мае 2026 года, Урибе планирует баллотироваться от правоцентристской партии «Демократический центр», отмечают журналисты. Мать политика, известная колумбийская журналистка Диана Турбай, была похищена членами Медельинского наркокартеля, который контролировал Пабло Эскобар. Женщина погибла во время проведения спасательной операции в 1991 года.

За несколько часов до покушения Урибе продемонстрировал ее фотографию и публично заявил, что именно смерть матери стала для него мотивацией на политическую миссию по противодействию распространения насилия в Колумбии.