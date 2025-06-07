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Политика

Трамп назвал операцию «Паутина» поводом для удара по Украине

2 минуты чтения 13:07

Президент США Дональд Трамп считает, что украинские власти проведением операции «Паутина» дали повод России нанести удар по территории Украины в ночь на 6 июня. Об этом политик заявил в интервью журналистам на борту самолета Air Force One.

«Они [власти Украины] дали Путину повод для того, чтобы разбомбить их ко всем чертям», — сказал Трамп в ответ на просьбу журналиста прокомментировать украинскую операцию «Паутина». Он также рассказал, что ожидал российского ответа после того, как получил информацию об операции.

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Трамп также отметил, что не хотел бы, чтобы российско-украинский конфликт перерос в войну с применением ядерного оружия и привел в пример противостояние между Индией и Пакистаном. По словам политика, дальнейшей эскалации конфликта между двумя ядерными державами не случилось после того, как Белый дом пригрозил лидерам обеих стран прекратить торговлю с ними.

Также президент США прокомментировал законопроект сенатора-республиканца Линдси Грема и сенатора-демократа Ричарда Блюменталя об усилении санкций против России. Трамп назвал его «очень сильным», но отказался рассказать, поддерживает ли он его. Политик отметил, что конечное решение останется за ним и сказал, что США примут решение о введении новых санкций, если посчитают это необходимым.

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Законопроект, по данным американских СМИ, содержит предложения о введении пошлин в размере 500% на импортируемые в США товары из стран, которые закупают в России, в частности, нефть, газ и уран. Ранее Грэм заявлял, что поддержка этих мер среди американских сенаторов продолжает расти. Новые санкции предполагается задействовать в случае отказа России от заключения долгосрочного мира с Украиной.

Журналисты The Wall Street Journal со ссылкой на помощников депутатов сообщали, что Белый дом ведет переговоры с сенаторами о смягчении формулировок законопроекта. По их информации, администрация президента США хочет, что текст документа был сформулирован таким образом, чтобы Трамп мог сам принимать решения о том, какие ограничения должны вводиться, а какие могут быть отложены.

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