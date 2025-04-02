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Политика

В США предложили ввести 500% пошлины против торговых партнеров России

2 минуты чтения 09:22

В США более 50 сенаторов от Республиканской и Демократической партий поддержали законопроект о введении первичных и вторичных санкций против России, в случае если она откажется от заключения долгосрочного мира с Украиной. Об этом пишет американское издание The Hill.

По его данным, авторами документа стали сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм и сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь. Как сообщается, законопроект предусматривает введение пошлин в 500% на импортируемые в США товары из стран, которые закупают в России, в частности, нефть, газ и уран.

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«Эти санкции против России уже готовы и получат подавляющую двухпартийную и двухпалатную поддержку, если будут вынесены на голосование в Сенате и Палате представителей», — утверждают авторы законопроекта.

Выступившие в поддержку документа американские парламентарии подчеркнули, что разделяют «разочарование» президента Дональда Трампа в связи с действиями России в рамках достижения прекращения огня в Украине. Сенаторы заявили, что поддерживают стремление президента США к «прочному, справедливому и достойному миру». Они также выразили надежду, что администрация Трампа сможет добиться завершения конфликта в Украине до конца 2025 года.

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Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт рассказала журналистам о том, что Трамп разочарован действиями Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. По ее словам, причина в том, что война продолжается «слишком долго».

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