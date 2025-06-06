Трансмужчина обвинил в изнасиловании создателя «безопасного ЛГБТ-бара»

В Казахстане полиция задержала основателя ЛГБТ-бара «Амировки» Амира Шайкежанова, которого обвинил в изнасиловании сотрудник заведения Елисей. Об этом сообщает Tengri News. Также сам Шайкежанов написал в своих соцсетях, что его повезли в изолятор временного содержания «до выяснения обстоятельств». «Простите, я всех вас подвел», — добавил он.

Елисей рассказал, что утром 24 марта уснул на диване в служебном помещении после смены в баре, при этом он находился в «измененном состоянии сознания», потому что он и Амир «курили перед всем этим». После этого Амир изнасиловал спящего Елисея, сообщил мужчина.

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Елисей показал в своем видеообращении записи с камеры из кабинета, на которую попал один из эпизодов произошедшего. Судя по видеозаписи и комментариям Елисея, изнасилование длилось около 40 минут, после этого, по словам мужчины, Амир «переоделся и спокойно вышел из кабинета». «Важным для истории является факт, что Амир имея вич-положительный статус не использовал защиту», — подчеркнул Елисей. Амир неоднократно публиковал в соцсетях информацию о своем заболевании.

Шайкежанов в ответ на обвинения написал в своем инстаграме, что воспринимал происходящее как «половой акт по обоюдному согласию», сообщает издание «The Village Казахстан». Сейчас этот пост недоступен.

«У меня совершенно однозначно не было намерения причинить боль или воспользоваться состоянием человека. Но тут важно признать — это все не отменяет моей ответственности за нанесенный вред, и независимо от моих намерений, я признаю, что именно мои поступки нанесли боль человеку. Я признал причиненную мною боль, принес извинения и предложил помощь в поиске и оплате подходящего психотерапевта_ки, если человек готов к этому», — цитирует пост Шайкежанова The Village.

При этом в твиттере Шайкежанова заявление с этой цитатой доступно. Основатель «Амировки» в начале своего поста написал: «Пару месяцев назад мы со знакомым проводили вечер вместе и в итоге занялись сексом. Наутро мой партнёр сообщил мне, что поскольку мы были нетрезвые и он не помнил ничего, мои действия были восприняты им как sекsуализированное наsилие». Также он добавил, что «принимает терапию и не может перенести инфекцию дальше», комментируя информацию о ВИЧ-положительном статусе.

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Команда «Амировки» также опубликовала заявление о действиях своего основателя. По словам сотрудников, Амир «добровольно отстраняется» от управления баром. Они пообещали пригласить фасилитатора и провести «внутреннюю работу с командой по вопросам личных границ и насилия». Своему коллеге Елисею они пожелали «сил и восстановления».

Бар Amirovki состоит в казахстанском объединении «Безопасные пространства для ЛГБТ», куда также входит дрэг-шоу DragOn! и «Комьюнити центр для ЛГБТ в Алматы».