Том Круз попал в книгу рекордов Гиннесса

Актер Том Круз занесен в книгу рекордов Гиннесса за трюк с парашютом в восьмой части франшизы «Миссия невыполнима». Он установил мировой рекорд, прыгнув с горящим парашютом 16 раз, — сообщает CNN.

«Том не просто играет героев боевиков — он и есть герой боевиков! Во многом его успех объясняется тем, что он уделяет огромное внимание достоверности и расширяет границы того, что может сделать актер-исполнитель главной роли. Для нас большая честь отметить его абсолютное бесстрашие этим новым титулом», — заявил главный редактор Книги рекордов Гиннесса Крейг Глендэй.

Опасный трюк, принесший признание актеру, снимали в Южной Африке. Видео о том, как это происходило, опубликовала компания Paramount Pictures. Круз, как утверждается, прыгал с высоты не менее двух километров. Его парашют был пропитан горючей смесью и горел буквально около трех секунд, после этого актер раскрывал запасной парашют. По словам представителей книги рекордов Гиннесса, «ни один другой актер или каскадер не приблизился к такому количеству смертельно опасных падений».

Том Круз, как неоднократно писали СМИ, всегда сам выполняет трюки в фильмах и не пользуется услугами каскадеров. Так, в 2015 года на съемках очередной части «Миссия невыполнима» он висел на двери взлетающего самолета — всего было сделано восемь дублей. Сам Круз тогда признавался, что очень нервничал накануне и даже не спал всю ночь. А в 2023 году он шесть раз прыгнул с обрыва на мотоцикле без страховки.

В прошлом году Том Круз принял участие в церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже. Он спустился на тросе с крыши «Стад де Франс», поприветствовал спортсменов и забрал олимпийский флаг, после чего покинул стадион на мотоцикле.