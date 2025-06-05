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Криминал

Использующиеся для снижения веса нелегальные лекарства продавали в Москве

2 минуты чтения 19:17

Московская прокуратура передала в суд уголовное дело против десяти человек, обвиняемых в нелегальной торговле западными препаратами. Судя по кадрам обыска, которые в январе опубликовал Следственный комитет, у этой группы нашли дефицитные лекарства от диабета и онкологических заболеваний.

Прокуратура сообщила, что шестерых мужчин и четырех женщин следствие обвиняет в сбыте товаров без обязательной маркировки и продаже недоброкачественных лекарственных средств через интернет на сумму более 12 миллионов рублей. По версии силовиков, обвиняемые торговали нелегальными препаратами в нескольких московских аптеках с конца 2023 года.

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Журнал о здравоохранении Vademecum обратил внимание, что на видео обыска можно увидеть средство «Саксенда» (лираглутид) от датской фармкомпании Novo Nordisk, предназначенное для лечения сахарного диабета II типа, препарат «Кселода» (капецитабин) от швейцарской Roche для лечения рака груди, яичников, желудочно-кишечной системы и колоректального рака, а также поливитамины Солувит Н от немецкой Fresenius.

В ноябре 2023 года врач-онколог Михаил Ласков сообщил Forbes, что с 2022 года «Кселода» пропала из российских аптек. Издание отметило, что это важный препарат для лечения многих распространенных видов рака. В феврале 2023 года «Такие дела» писали, что из-за дефицита «Оземпика» в России начали пропадать альтернативные ему «Трулисити» и «Саксенда».

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Одна из обвиняемых по этому делу, Елена Мут, была арестована Хорошевским районным судом в январе. «Москва онлайн» со ссылкой на данные «Контур.Фокуса» сообщает, что женщина была директором ООО «Новая Аптека» и ООО «МЕГА-Фарм».

По подсчетам «Новой газеты Европа», за последний год из российских аптек исчезли 134 препарата. На этом фоне в России начал развиваться черный рынок редких лекарств.

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