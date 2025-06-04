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Криминал

Сталкер застрелил звезду тиктока в ее же доме

2 минуты чтения 19:32

В Пакистане полиция арестовала 22-летнего Умара Хаята, подозреваемого в убийстве 17-летней блогерши Саны Юсуф, у которой были сотни тысяч подписчиков в тиктоке и инстаграме, сообщает Би-би-си. По данным силовиков, до убийства мужчина долго предлагал девушке встретиться, а в понедельник ворвался в ее дом в Исламабаде и застрелил ее.

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Полиция сообщила, что Юсуф отказалась от «предложений дружбы» Хаята, после чего он дважды выстрелил в девушку, забрал ее телефон и скрылся. Также мужчина угрожал застрелить тетю блогерши, которая находилась в доме Юсуф во время нападения.

Отец блогерши Сайед Юсуф Хасан заявил Би-би-си, что его дочь никогда не говорила ему о Хаяте или каких-либо угрозах в свой адрес. Мужчина сказал, что Юсуф была его единственной дочерью.

Полиция отметила, что убийство вызвало «волну беспокойства» по всей стране. По данным Би-би-си, на инстаграм Юсуф до ее смерти было подписано около 500 тысяч человек, а на тикток — около миллиона.

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Последнее видео девушки в тиктоке, опубликованное в день убийства, набрало почти 18 миллионов просмотров. Этот ролик был посвящен дню рождения Юсуф. В комментариях под этим видео многие пользователи выражают соболезнования в связи с убийством девушки.

Би-би-си со ссылкой на группу по защите цифровых прав Bolo Bhi сообщает, что небольшая часть пакистанского общества «негативно» отреагировала на деятельность блогерши. По словам директора Bolo Bhi Усама Хильджи, в основном такую критику высказывают мужчины, которые руководствуются религиозными мотивами.

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