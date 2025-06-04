Россиянин систематически пытал свою девушку раскаленной ложкой и плоскогубцами из ревности

Рудничный районный суд вынес приговор 22-летнему жителю Прокопьевска, чье имя не называется, которого обвиняли в причинении средней тяжести вреда здоровью своей 19-летней девушке, вызвавшего «длительное расстройство здоровья, с применением предметов в качестве оружия». Об этом сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Как сказано в пресс-релизе, в ходе судебных заседаний было установлено, что мужчина познакомился со своей девушкой в апреле прошлого года. Осенью они съехались и стали жить вместе с его родителями.

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«Вскоре после этого, движимый ревностью и личной неприязнью, [мужчина] начал систематически издеваться над девушкой. В частности, он несколько раз прикладывал раскаленную металлическую ложку к различным частям ее тела, причинив ожоги, квалифицированные как вред здоровью средней тяжести», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем сказано, что мужчина систематически избивал сожительницу. В один момент он, «злоупотребляя своим физическим превосходством», нанес девушке удар в лицо и сломал нос. Кроме того, мужчина сдавливал ей фаланги пальцев плоскогубцами.

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В суде девушка рассказала, что помимо помимо физических издевательств, она испытывала «невыносимые душевные страдания», поскольку ее сожитель запретил общаться с родственниками и друзьями и стал контролировать «каждый шаг» потерпевшей.

Собранные следствием доказательства суд посчитал достаточными, чтобы признать мужчину виновным. Его приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима. Также мужчину обязали выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 350 тысяч рублей. В пресс-релизе отмечается, что мужчина может обжаловать приговор.